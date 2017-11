Violence conjugale : 10 conseils de femmes qui ont réussi à s’en sortir

1 de 11

Jamesboy Nuchaikong Shutterstock

Essayez toujours de comprendre

Jill Dodd, ancien mannequin et designer de la marque ROXY, a été la « poupée » d’un des hommes les plus riches du monde. « En apparence, c’est choquant, mais à un moment donné, on comprend le contexte et les mobiles. » Mme Dodd a aussi survécu à deux mariages entachés de violence et connaît depuis 20 ans un mariage heureux et sain. Elle est l’auteure d’une autobiographie : Currency of Love. Elle croit qu’il faut savoir à quel point l’éducation, les expériences de violences passées et nos capacités émotionnelles influencent nos décisions. De l’extérieur, il peut sembler évident et simple d’arrêter une relation avec quelqu’un qui a des comportements abusifs. Mais ce n’est pas clair pour tous.

« J’ai grandi dans un univers sexualisé à outrance dans lequel les femmes accordaient de la valeur à leur beauté plutôt qu’à la personne qu’elles étaient au-dedans », nous dit-elle. Voyez ces faits révélateurs de violence conjugale, selon les experts. Par ailleurs, cette violence n’est pas seulement physique, elle peut prendre des formes émotives et sexuelles.

Une faible estime de soi n’est pas la seule raison pour laquelle une personne devient une victime, reconnaissent les femmes dont on a abusé. Il y a d’autres facteurs : l’incapacité à établir des limites, la difficulté à dire « non », et le rapport aux personnes en position d’autorité. Jill Dodd ajoute : « Si la cruauté et les comportements malsains vous sont familiers, ça peut ne pas vous déranger qu’on vous piétine. Vous ne savez pas qu’il existe autre chose et vous ne savez pas établir de limites saines. »