Relations toxiques: Comment survivre et mettre fin aux amitiés toxiques?

Comment survivre aux amitiés toxiques qui empoisonnent notre existence?

Quatorze ans après leur rupture, Suzanne Wilson Phillips garde de Melissa de très bons souvenirs. «C’était vraiment un être amusant, bouillonnant… se souvient la conseillère en santé mentale exerçant à Toronto. Le samedi soir, elle animait la fête.»

Mais durant les cinq ans qu’a duré leur amitié, Suzanne Wilson Phillips s’est souvent sentie négligée tandis que Melissa s’épanouissait sous les projecteurs. «Melissa ne m’a jamais soutenue», confesse la femme de 43 ans. La cassure date du jour où elle a essayé de torpiller la nouvelle relation amoureuse de Suzanne. «J’ai décidé que nous ne pouvions plus être amies.»

Mais comme l’a appris Suzanne, mettre un terme à une amitié est un processus complexe, parsemé d’embûches et de souffrances. Voici comment survivre aux amitiés toxiques et comment y mettre fin afin de bâtir et de vous investir dans des relations plus solides, significatives et reposant sur la bienveillance.