Vous avez le rhume, la grippe ou une pneumonie?

Votre professionnel de la santé demeure la source d’information la plus fiable concernant votre état de santé, mais voici un aide-mémoire de l’Association pulmonaire pour vous aider à démêler les symptômes et à reprendre votre souffle.

Le Rhume

C’est la maladie respiratoire la plus répandue et la moins sévère. Le rhume est contagieux. Et puisqu’il est causé par un virus, aucun antibiotique ne peut le traiter. Les symptômes incluent le mal de gorge, la toux (pouvant durer jusqu’à deux semaines), l’écoulement nasal, la congestion, la fatigue et l’épuisement, les éternuements, le mal de tête léger, les douleurs légères et des muscles endoloris. Vous pouvez traiter les symptômes avec des médicaments en vente libre. Si vous avez une maladie pulmonaire, ne prenez pas de médicament contre la toux ou le rhume sans l’approbation de votre médecin.

L’Influenza (grippe)

Causée par le virus de l’influenza, la grippe est plus sérieuse que le rhume : elle affecte les poumons, la gorge et le nez. Les symptômes incluent la fièvre soudaine ou une sensation de fièvre, les frissons, la toux, le mal de gorge, la perte d’appétit, les douleurs musculaires, la fatigue, l’écoulement nasal, les éternuements et le larmoiement des yeux. Discutez avec votre médecin des médicaments pour traiter la grippe. Si vous avez l’asthme ou la MPOC, suivez les conseils de votre plan d’action. Il se pourrait que vous deviez prendre des doses supplémentaires de vos médicaments pour maîtriser vos symptômes.

La Pneumonie

Contrairement au rhume et à la grippe, la pneumonie se développe dans les poumons, où les germes, bactéries ou virus, causent de l’inflammation. Cela rend la respiration difficile. Des trois maladies, la pneumonie est la plus sérieuse : elle devrait être traitée en conséquence. Les symptômes incluent la fièvre, la toux, les mucosités, l’essoufflement, une grande fatigue, des malaises extrêmes et des douleurs thoraciques. Les antibiotiques sont la meilleure solution contre la pneumonie causée par une bactérie. Si vous avez de la difficulté à respirer, demandez un traitement médical.

Les trois maladies sont semblables pour ce qui concerne la prévention – par exemple, il est conseillé d’éviter les contacts avec les personnes malades, de se laver les mains et de cesser de fumer. Deux traitements sont efficaces dans tous les cas : boire beaucoup de liquides et se reposer. Vous absenter du travail et vous reposer accélérera votre rétablissement, en plus d’empêcher la propagation de vos germes; vos collègues vous en remercieront.

