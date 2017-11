FIZKES/SHUTTERSTOCK

Quels sont les efforts à fournir pour un ventre plat

Les abdos et le ventre plat dont vous avez toujours rêvé ne sont qu’à une planche (ou deux!) de vous. Même si vous maîtrisez relativement bien les exercices de planches qui peuvent remodeler votre corps, il reste souvent une inconnue : combien de temps devez-vous tenir la planche pour en optimiser les effets ? Vous n’en avez aucune idée ? Nous avons demandé à des experts.

Les secrets de la planche

Pour tirer un maximum d’effets de cet exercice, Doug Sklar, entraîneur personnel à New York, recommande d’exécuter trois séries de planches d’un maximum de 60 secondes chacune, pour avoir un ventre plat.

Attention toutefois, si vous n’être pas très habitué à faire cet exercice, de ne pas risquer de vous blesser en essayant d’avoir une taille plus mince. «C’est normal de commencer avec des séries plus courtes avant d’arriver à des séances de 60 secondes, indique Doug Sklar. Vous forcer à faire la planche trop longtemps peut causer beaucoup de tension dans le bas du dos. À mesure que la fatigue s’installe, le bas du dos va commencer à se cambrer, et c’est là que vous risquez de vous blesser.»

Si vous trouvez qu’une minute, c’est trop. Essayez des séquences de 10 secondes, puis détendez-vous 10 secondes avant de recommencer. Répétez l’exercice de trois à six fois.

Et n’ayez pas peur de perdre tous vos gains d’une fois à l’autre; faire des planches sur une période de temps plus courte constitue tout de même un bon entraînement. «Le renforcement que vous y gagnez est très similaire dans la mesure où, au bout du compte, vous aurez contracté vos muscles aussi longtemps que si vous aviez fait la planche de 30 à 60 secondes sans vous arrêter», observe Doug Sklar.

Mais peut-être aussi que faire la planche pendant une minute est pour vous un jeu d’enfant. Si c’est le cas, Albert Matheny, diététicien, kinésiologue et cofondateur du SoHo Strength Lab, recommande d’augmenter la difficulté en contractant vos abdominaux, et en serrant les fessiers et les quadriceps.

La forme doit toujours passer avant les chiffres, bien sûr. Même si cet exercice est excellent pour le renforcement de votre corps et pour obtenir un ventre plat, vous ne devez le faire qu’aussi longtemps que vous pouvez tenir la bonne position, disent les experts. «Le maintien d’une forme parfaite est un bel objectif à atteindre… mais pas à n’importe quel prix», conclut Albert Matheny.Vous finirez pas avoir des abdos étonnants en un rien de temps!

Vous aimerez aussi :

5 variantes de la planche pour stimuler votre intérêt

4 exercices abdominaux sans faire la planche

11 types d’entraînement… et ce que chacun dit sur vous

Tiré de Rd.com : This Is Exactly How Long You Need to Hold a Plank to Flatten Your Belly