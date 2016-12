Prévenir l’infidélité: 8 secrets pour empêcher l’impardonnable

Dean Drobot/Shutterstock

Comment prévenir l’infidélité dans votre couple?

L’infidélité est beaucoup plus étendue qu’on ne le croyait. Les résultats d’études indiquent qu’entre 11 et 35% des personnes vivant en couple trompent leur partenaire. Et, non, il n’y a pas que des hommes qui sont infidèles! Cependant, les experts affirment que vous feriez meilleur usage de votre temps en trouvant des moyens de renforcer votre relation plutôt qu’en cherchant à savoir si votre conjoint vous est infidèle.

«C’est le sentiment de solitude, et non la sexualité, qui est la principale cause des relations extra-conjugales, de dire Sue Johnson, professeur de psychologie clinique à l’université d’Ottawa et auteure de Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love. Co Les quelques conseils que nous livrent ici des experts et des amoureuses avisées vous aideront à mieux prévenir l’infidélité, à reprendre contact avec votre partenaire et à alimenter la flamme de votre relation amoureuse.