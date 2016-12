Attirance et sex-appeal: 8 choses qui font craquer les hommes!

Jacob Lund/Shutterstock

Attirance: Ce que les hommes trouvent (vraiment!) séduisant chez la femme

Qu’est-ce qui fait qu’une personne est plus attirante qu’une autre et que les gens recherchent davantage sa compagnie? Certes, le Botox, les implants mammaires et les produits cosmétiques peuvent changer votre apparence… en surface! Mais toutes ces interventions ne feront pas que les gens vous aimeront davantage. Découvrez les huit facteurs de l’attrait qui influencent l’attirance et la manière dont vos éventuels partenaires amoureux, vos collègues, vos amis et les membres de votre famille vous perçoivent.