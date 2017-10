Le soin japonais pour des cheveux de rêve, brillants et en santé

SunKids/Shutterstock

Ce n’est plus un secret ! Pas besoin de s’équiper d’une gamme de produits sophistiqués, ni même de rendre visite à son coiffeur toutes les semaines, pour avoir une chevelure éclatante. Il vous suffit de suivre le traitement japonais « spa capillaire ». Les experts en beauté le décrivent comme le moyen d’obtenir des cheveux magnifiques.

Ce soin capillaire à effectuer en salon de coiffure débute par un doux massage de vos points d’acupression sur le cuir chevelu, le cou et les épaules, pendant 30 minutes. Vos cheveux tremperont ensuite pendant 10 minutes dans un shampooing pour les laver en profondeur afin de les rendre doux et soyeux et de rafraîchir votre cuir chevelu.

En plus de stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu, le massage permet d’évacuer la tension au niveau de la tête, de fortifier les racines et de nourrir les cheveux. Il donne de très bons résultats sur les cheveux secs, l’alopécie et les pellicules, ainsi que sur les cheveux déshydratés des jeunes mamans. (Voici des remèdes pour cheveux secs et endommagés.) Des études de la clinique Mayo ont démontré que les massages du cuir chevelu pouvaient réduire le stress et l’anxiété.

Alors que ce service est offert dans la plupart des salons de beauté japonais de par le monde (à environ 35 $), il y a également moyen de le faire chez soi. Massez votre cuir chevelu pendant 10 minutes avec une crème capillaire hydratante vendue en pharmacie. (Voyez ce vidéo pour en savoir plus.) Poursuivez avec un shampooing équilibrant qui nettoie en profondeur afin d’éliminer les peaux mortes ou desséchées. Et voilà ! Vos cheveux valent leur pesant d’or… du moins au figuré !

Vous aimeriez connaître d’autres moyens pour avoir des cheveux sains et brillants ? Découvrez les 11 meilleurs shampoings pour chaque type de cheveux.

