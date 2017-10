La calvitie vous rend plus séduisant, selon la science

AS INC

Si vous êtes en train de découper des bons de réduction pour le magasin de perruques de votre quartier, arrêtez tout de suite. Une nouvelle étude de l’Université de Pennsylvanie a peut-être anéanti à jamais la surprématie du cheveu.

La recherche, qui reprenait trois études distinctes sur la calvitie, a accumulé assez de preuves pour voir l’homme chauve sous un jour très favorable. Dans la première étude, on a demandé aux étudiants et étudiantes de l’établissement de noter les photos d’hommes, chauves ou non, en fonction de la confiance qu’ils affichent en eux, de leur attrait et de l’autorité qu’ils dégagent. Dans la deuxième étude, les mêmes mesures ont été prises auprès d’un groupe d’adultes et certains hommes ont subi un rasage de tête numérique. Dans la troisième étude, non visuelle celle-là, les participants devaient évaluer en ligne des hommes à partir d’une description, entre autres, de leur carrière, de leur âge, de leur poids, de leur taille et de leur chevelure (ou de leur absence de chevelure).

La première étude a été menée auprès d’un groupe de 59 étudiants et étudiantes, la deuxième étude auprès de 367 hommes et femmes adultes et la troisième auprès de 552 hommes et femmes adultes.

Chaque fois, les hommes chauves ont triomphé dans toutes les catégories. Bryan Cranston, héros de la célèbre série Breaking Bad, dans laquelle il incarne un «chimiste» chauve et barbu, savait par exemple depuis longtemps que le cheveu influençait fortement la perception de l’autorité. «Ce qui est intéressant, dit-il, c’est qu’un homme sans poils sur le visage est moins intimidant qu’un homme qui en a, et qu’un chauve est plus intimidant qu’un homme avec des cheveux.»

Pour les chercheurs, ces résultats présentent des avantages qui dépassent la perception et le développement de la confiance. «Les implications pratiques de cette recherche méritent d’être soulignées. Elles prennent le contrepied de la tendance habituelle : au lieu d’inciter les hommes souffrant de calvitie à dépenser des milliards de dollars chaque année pour essayer d’inverser ou de guérir la perte de cheveux, elle leur dit de se raser la tête.»

Laissez tomber les traitements de pointe contre la calvitie et réglez ça en deux coups de rasoir Bic. On sait que les hommes de petite taille sont plus susceptibles de perdre leurs cheveux alors, vous avez le choix, vous pouvez dire que ces hommes risquent davantage de devenir chauves ou qu’ils sont plus susceptibles de gagner en confiance, en séduction et en autorité – c’est une simple question de perspective.

