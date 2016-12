Production Perig/Shutterstock

Durant l’entrevue d’embauche, dites toujours le prénom de celui qui vous accorde l’entretien

Ça peut sembler cliché, mais c’est vrai : nous adorons tous le son que produit notre prénom. Cet engouement se manifeste dès l’enfance, alors que notre prénom est le mot que nous entendons le plus souvent. La science nous apprend que nous reconnaissons notre prénom dès l’âge de quatre mois. Même devenus adultes, nous continuons probablement à associer inconsciemment nos prénoms et sobriquets à cette époque merveilleuse où nous n’avions aucun souci et où la moindre de nos actions était encensée. Attention toutefois de ne pas trop en faire. Dites le nom de votre interlocuteur en arrivant, puis de nouveau en le quittant. Prononcez-le davantage, et vous aurez l’air d’un mauvais acteur dans une (mauvaise) infopub.