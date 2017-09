Ces quatre habitudes pourraient faire de vous un millionnaire!

Roman Samborskyi/Shutterstock

Vous cherchez une méthode pour devenir riche rapidement ? Vous êtes peut-être sur le point de la découvrir.

Dans une vidéo récente réalisée pour le magazine Inc., la journaliste Minda Zetlin a révélé les quatre bonnes habitudes qui ont permis à Warren Buffett d’accumuler les milliards. Et elles sont si faciles à prendre que vous pouvez commencer dès maintenant ! Si vous n’appliquez pas déjà ces principes en matière de finance, adoptez-les dès cet instant et vous pourriez devenir une des personnes les plus riches du monde.

1. Pensez comme un entrepreneur

Vous avez un esprit inventif? Vous avez de la veine ! Minda Zetlin dit que l’esprit d’entreprise de Warren Buffett l’aide à saisir toute nouvelle occasion de faire quelques dollars de plus. «Peu importe le boulot que vous faites, peu importe ce que vous gagnez, si vous voulez faire un peu plus, il y a toujours des occasions à saisir», dit la journaliste. Lisez d’ailleurs notre article paru dans le Sélection du Reader’s Digest sur Alexandre Taillefer.

2. Investissez

Warren Buffett tire la presque totalité de sa fortune de ses investissements, raconte Minda Zetlin. La bonne nouvelle ? Investir est à la portée de tous, peu importe l’âge ou le revenu. En attendant, voici comment bien préparer votre retraite.

3. Empruntez aussi peu que possible

Emprunter toujours plus d’argent peu facilement et rapidement devenir un cercle vicieux. En fait, c’est une des pires erreurs en matière de finances. «D’accord, il y a des moments où il est nécessaire d’emprunter pour atteindre un objectif» comme faire des études ou acheter une maison, concède Minda Zetlin. Mais comme Warren Buffett, vous devriez le faire avec beaucoup de retenue et seulement si c’est indispensable. La dette accumulée est difficile à rembourser, et elle laisse moins d’argent dans vos poches d’une paie à l’autre. Découvrez 7 conseils pour réduire les frais de carte de crédit

4. Dépensez moins que ce que vous gagnez

Plus facile à dire qu’à faire! Pour commencer, Minda Zetlin recommande d’éplucher vos dépenses, d’identifier ce dont vous avez vraiment besoin et d’éliminer le superflu de votre budget. Non seulement vous soulagerez votre portefeuille, mais vivre en dessous de vos moyens peut être extrêmement gratifiant et avoir un réel impact sur votre bien-être. Comme le dit Menda Zetlin, «vous serez sans doute plus heureux, dormirez mieux la nuit, serez capable lorsqu’il le faudra de faire face à des urgences financières et, qui sait, devenir un jour milliardaire». Pour vous aider, voici 17 trucs faciles pour économiser sans effort.

