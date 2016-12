Shutterstock

Framboises: bienfaits et vertus d’un fruit riche en vitamine C, d’antioxydants et de fibres

Des avantages et inconvénients de la framboise

Avantages de la framboise

Très bonne source de vitamine C

Bonne source d' acide folique

, de fer et de potassium Riche en bioflavonoïdes qui pourraient aider à prévenir le cancer

Riche en fibres

Inconvénients de la framboise

Renferme un salicylate naturel pouvant déclencher une réaction allergique chez les sujets sensibles à l’ aspirine

Renferme de l’acide oxalique pouvant favoriser la formation de calculs rénaux ou urinaires chez les personnes prédisposées

Compléments d’information sur les bienfaits et risques liés à la consommation des framboises

Qu’elle soit cultivée ou sauvage, la framboise est peu calorique et regorge de vitamine C. Une portion de 100 g de framboises fournit 35 calories et 25 mg de vitamine C, soit plus de 20 % de l’apport quotidien recommandé pour l’adulte.

La framboise procure également 40 μg d’acide folique, 220 mg de potassium et un peu de fer. La vitamine C qu’elle contient favorise l’assimilation du fer, mais l’acide oxalique, qui a tendance à se lier à ce minéral, pourrait empêcher cette réaction.

Il y a près de 7g de fibres dans 100g de framboises fraîches. Les petites graines à l’intérieur du fruit fournissent des fibres insolubles qui préviennent la constipation. On retrouve également dans la framboise de la pectine, un type de fibre soluble qui aide à équilibrer le taux de cholestérol dans le sang.

La framboise contient par ailleurs des anthocyanines, pigments rouges aux vertus antioxydantes que l’on trouve dans diverses plantes et dont on a tout lieu de croire qu’elles aident à prévenir le cancer et les maladies cardio-vasculaires. L’acide ellagique, aussi présent dans la framboise, serait doté des mêmes vertus.

À cause de sa structure délicate et de sa forme creuse, la framboise s’abîme rapidement. Il faut la manger aussitôt que possible après la cueillette. Congelée, elle se conserve toutefois pendant plusieurs mois.

Si la framboise cultivée se vend désormais tout au long de l’année, il est préférable pour des raisons écologiques de privilégier la consommation locale de ces baies durant la saison. D’autant que les framboises locales sont particulièrement goûteuses! Au moment de l’achat, il faut bien examiner ces baies, car ces petits fruits sont fragiles et peuvent rapidement commencer à moisir.

Risques liés à la consommation aux framboises et les précautions à prendre

Les baies causent souvent de l’urticaire et la framboise ne fait pas exception. Toute personne allergique à l’aspirine doit éviter ces fruits, parce qu’ils contiennent un salicylate naturel. L’acide oxalique constitue également un risque pour toute personne souffrant de calculs urinaires : cependant, il faut en manger beaucoup avant que le problème ne se pose.

Assurez-vous de bien rincer les framboises avant la consommation.

