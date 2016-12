Fenouil: bienfaits et vertus d’un légume faible en calories

Brent Hofacker/Shutterstock

Le fenouil, un légume parfumé riche en bienfaits et faible en calories

Le fenouil appartient à la famille du persil. Riche en fibre et peu énergétique, une portion de 100 g de ce légume fournit 31 calories, 7 g de glucides, 3,1 g de fibres, 1,2 g de protéines et 0,2 g de matières grasses. Le fenouil est plus nutritif que le céleri, car il renferme aussi de la vitamine C en grande quantité. Une portion de 100 g fournit 20% de l’apport quotidien recommandé en vitamine C.

Le fenouil renferme également du potassium, de l’acide folique, du fer et du calcium. Son feuillage contient également du bêta-carotène.

Comment cuisiner et apprêter le fenouil?

Le fenouil a une saveur délicatement anisée. Ce légume s’apprête également de diverses façons : cru en salade, braisé ou sauté en accompagnement. Le poisson cuit au four sur un lit de branches de fenouil est également délicieux. Toutes les parties de ce légume parfumé sont comestibles : les bulbes farcis font une entrée très appréciée des végétariens ; le feuillage haché compose un décor nourrissant et coloré ; les graines servent de condiment.

Des bienfaits prometteurs du fenouil

Ce légume a de nombreux bienfaits et vertus prometteurs. En plus de rafraîchir l’haleine, il pourrait aider à soigner les colites chez les nouveau-nés. Consultez toutefois votre médecin avant d’utiliser des aliments ou produits naturels durant la grossesse, l’allaitement et chez les enfants.

Selon le site WebMD, le fenouil est également reconnu pour d’autres vertus, mais les données scientifiques demeurent pour l’heure insuffisantes. De plus amples études scientifiques sont donc nécessaires pour confirmer ces effets:

Constipation

Douleurs liées aux menstruations

Problèmes de pilosités

Bronchite

Spasmes de l’estomac

Flatulences

Ballonnements

