Quelle sera votre couleur préférée cet automne?

Pantone Color Institude

Les 10 couleurs de l’automne

Est-ce que vous succomberez au rouge dynamique Grenadine? Préfèrerez-vous le marron jaunâtre Butterum, le roux Autumn Maple ou le vert forêt Shaded Spruce qui font référence aux teintes dont la nature se couvre à l’automne? Troquerez-vous votre habitude de choisir des vêtements noirs en les choisissant bleu Navy Peony ou gris Neutral Gray? Ces deux couleurs plus douces et moins austères que le noir vous permettront, quand même, de les agencer avec une panoplie d’autres teintes plus éclatantes.

Dans la liste des dix couleurs de l’automne, vous remarquerez aussi des rappels des dernières couleurs « de l’année ». En effet, on retrouve un peu du vert Greenery, élu couleur de l’année en 2017, dans la couleur Golden Lime. Et tout le monde fera un rapprochement entre le délicat rose Ballet Slipper et le doux bleu Marina et les deux couleurs de l’année 2016 — Rose Quartz et Serenity.

Finalement, vous pouvez aussi garnir votre garde-robe de vêtements ou d’accessoires de couleur bordeaux comme le Tawny Port, une couleur riche qui donne du teint et qui réchauffe.

Toutes ces couleurs peuvent très bien s’agencer l’une avec l’autre. Osez les mélanges de couleurs et de styles et, surtout, misez sur les accessoires pour donner du punch à vos tenues sans trop dépenser pour refaire, au complet, votre garde-robe.

Kichigin/Shutterstock

Chromothérapie: se faire du bien avec les couleurs

Les couleurs ont un effet sur votre humeur. En automne, vous en aurez bien besoin! Personne n’aime se sentir que l’été s’enfuit et que les mois d’hiver nous attendent. Vous pouvez vous tourner vers les couleurs pour minimiser les signes de pression saisonnière… et même plus encore! En effet, la chromothérapie étudie comment les couleurs peuvent soigner certains états et affections. Entre autres, voici quelques propriétés des couleurs : le bleu apporterait la quiétude, le vert calme votre stress et ravive votre énergie, le jaune vous inspire, le violet apaiserait vos sautes d’humeur, le rouge stimule le foie et l’orange optimiserait votre bien-être global.

Source : Taaora

Vous aimerez aussi:

Comment choisir la couleur de cheveux qui va le mieux à votre teint?

La chromothérapie : les bienfaits des couleurs sur l’humeur

Maquillage: les meilleures et pires couleurs pour votre teint