ISTOCK/RYANJLANE

Soyez attentifs aux facteurs de stress qui vous rendent malade

En 2017, qui n’est pas au courant des effets nocifs du stress sur la santé, l’humeur et le comportement? Il peut entraîner céphalées, problèmes de sommeil, douleurs thoraciques, anxiété, irritabilité et dépression, sans compter l’abus de nourriture, de médicaments et d’alcool, selon la clinique Mayo. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère désormais que le stress lié au travail est « l’épidémie du XXIe siècle ».

Vous ne pouvez pas éliminer le stress de votre vie? Protégez-vous de ses effets dévastateurs en bougeant.

Une étude récente, publiée dans le journal Medicine and Science in Sports and Exercise, a examiné comment des personnes en bonne condition physique vivaient des situations stressantes au travail et l’impact de celui-ci sur leur vie. Les chercheurs ont évalué le niveau de forme physique de 200 employés suédois. Ils ont également pris les mesures liées aux risques cardiovasculaires : tension artérielle, indice de masse corporelle (IMC), triglycérides, cholestérol et glycémie. On a demandé ensuite aux participants d’indiquer le niveau de stress qu’ils ressentaient à ce moment-là.

Leurs réponses ont confirmé les soupçons des scientifiques : ceux qui se sentaient plus stressés présentaient des risques cardiovasculaires plus élevés à tous les niveaux, et ceux qui ressentaient moins de stress étaient en meilleure forme physique. Les chercheurs ont même pu détecter des différences de stress chez les participants selon que leur condition physique était bonne, moyenne ou mauvaise. Le professeur Markus Gerber de l’université de Bâle, en Suisse, où l’étude a été réalisée, croit que ces données sont significatives. Pourquoi? Parce que nous tendons à faire moins d’exercice quand nous sommes plus stressés, alors qu’au contraire nous devrions en faire davantage. Ces résultats ouvrent la porte à des traitements potentiels pour les maladies liées au stress.

Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nous recommande de pratiquer une forme ou une autre d’exercice, c’est-à-dire de faire bouger notre corps, au moins 2 h ou 2 h 30 par semaine. Cet objectif est facilement atteignable en accumulant des périodes d’activité physique de 10 minutes plusieurs fois dans la semaine : marche rapide en promenant le chien, flexions des bras ou accroupissements en regardant la télé, jardinage, ratissage, pelletage de la neige… Le yoga est également un exercice formidable, parce qu’il est doublement efficace : il nous met en forme et il soulage le stress.

Tiré de RD.com: Feeling Stressed? This One Simple Habit Will Protect Your Health