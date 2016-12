Attirer et séduire: 8 secrets redoutablement efficaces!

ISTOCK/MARTIN DIMITROV

Pour séduire et attirer la bonne personne, gardez l’esprit (et les yeux!) ouverts

Quand vient le temps de flirter et de se mêler aux autres, la dernière chose à faire est d’entrer dans la pièce, de repérer quelqu’un qui vous plait, et de canaliser toute votre énergie sur cette personne afin d’attirer son attention. «Quand vous jetez votre dévolu sur une cible en particulier, vous perdez de vue tout le reste», avance Kimberly Seltzer, une thérapeute spécialiste des rencontres. Allez plutôt bavarder avec quelques personnes, quelles qu’elles soient, et faites de ce groupe une plateforme d’énergie positive. Plus vous serez entouré, et plus vous serez en mesure de rayonner.