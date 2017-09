Résolutions : septembre est-il le nouveau janvier?

AMIR AFHAM/Shutterstock

Selon le magazine FastCompany, le mois de septembre serait très prometteur. Vous avez vu l’été se décliner peu à peu, mais les beaux jours sont encore là (avec une brise qui fait du bien, en plus!). Vous traversez la folie du retour à l’école et toute cette frénésie qui accompagne cet esprit de renouveau vous a même inspiré. Vous sentez un certain appel pour du changement! C’est en partie pour cette raison qu’il faut en profiter. Le climat est propice aux nouveaux départs. Et les résolutions en font partie!

Aussi, le magazine souligne qu’en septembre vous avez moins de pression qu’en janvier. Vous n’êtes pas bombardé de toutes parts avec les mots « buts », « résolutions », « objectifs », « remise en forme », « promesse », etc. Vous avez donc l’opportunité de prendre le temps de réfléchir pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous ne prenez pas une décision que parce qu’il faut que vous en preniez une. C’est un choix plus conscient.

Peu de gens réussissent à tenir leurs résolutions. Selon une étude publiée par StatisticBrain, seulement 72 % des Américains tiennent leurs résolutions du jour de l’an… une semaine! La cause la plus importante de ces échecs? Vous choisissez une chose que vous devez changer et non, que vous voulez changer. Là est toute la différence. Tout est une question de réelle volonté selon ce que la chercheuse Kelly McGonigal a révélé à l’Agence Science-Presse. Parce que la volonté amène une vraie motivation à effectuer le changement. Un sondage Léger réalisé en décembre 2016 rapporte effectivement que les gens manquent d’abord de motivation (76 %) et ensuite de temps (24 %) pour réaliser leurs résolutions.

Voici les cinq résolutions les plus populaires, selon le même sondage Léger : arrêter de fumer, faire plus d’exercice, manger plus sainement, prendre du temps pour soi et passer plus de temps avec les proches.

Profitez du mois de septembre pour trouver une résolution qui a du sens pour vous et qui améliorera votre bien-être personnel. Si vous avez besoin d’être guidé à travers cette étape, consultez ces 20 questions pour mieux vous connaître et prendre une décision éclairée.

