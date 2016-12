Quoi faire quand tout va mal: 10 trucs pour ne pas perdre la tête

ISTOCK/PESHKOV

Quoi faire quand tout va mal: évitez le piège de la généralisation excessive

Même lorsque l’on a l’impression que tout va mal, c’est rarement le cas dans les faits. Plutôt que de tomber dans le piège de la généralisation excessive, essayez de réfléchir aux choses dans la vie qui vont bien et qui vous rendent heureux: que ce soit vos amis, votre famille, votre partenaire, un talent que vous avez, une activité ou encore une passion que vous nourrissez.

Par ailleurs, chaque fois que vous vous trouvez dans de sales draps, notez dans un journal ce que vous auriez pu faire différemment pour que ça n’arrive pas. Si, par exemple, on vous a réprimandé au travail, ne vous culpabilisez pas, mais convenez aussi que ce n’est pas nécessairement par manque de chance ou parce que votre patron est un sale type ! Essayez de comprendre ce qui a mal tourné et voyez si un meilleur respect de vos délais ou un travail plus en profondeur pourrait vous éviter à l’avenir de commettre ce genre d’erreur.