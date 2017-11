Être obèse et en bonne santé est un mythe auquel vous devez cesser de croire et que la science a officiellement mis au rencart.

Obésité : est-il possible d’être en bonne santé?

On estime qu’au moins le quart des Canadiens souffrent d’obésité. Mais ce problème de santé publique qui augmente les risques de maladies cardiaques, de diabète et de mort subite est loin d’être irréversible. Nous pouvons tous perdre du poids en faisant un régime alimentaire et de l’exercice. Mais est-il possible d’être obèse et en bonne santé en même temps ? Non, selon une nouvelle recherche de l’Université de Birmingham.

Un nouvelle étude sur l’obésité

Cette étude récemment publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, a analysé les signes vitaux de participants dont le poids est normal et de participants obèses, mais en bonne santé, sur une période de cinq ans. Conclusion : même si les participants obèses étaient « sains d’un point de vue métabolique », leur surpoids constituait un risque pour leur santé.

Comparativement à leurs homologues dont le poids est normal, les participants obèses étaient 49 % plus à risque de développer une maladie cardiaque et 96 % plus à risque de souffrir d’insuffisance cardiaque.

La recherche se base sur un échantillon très important de 3,5 millions d’adultes britanniques. L’auteur principal de l’étude, le Dr Rishi Caleyachetty, discrédite cette idée que l’on peut être « gros, mais en bonne santé ».

« Il est faux de croire que l’obésité est métaboliquement saine est sans danger. Il faut bannir cette notion, qui peut créer beaucoup de confusion », observe le Dr Caleyachetty.

Si vous cherchez à perdre du poids, voici 50 faits que connaissent les médecins sur le sujet.

