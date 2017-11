Monde : un décès sur 6 est lié à la pollution

Shutterstock

Un décès sur 6 dans le monde, cela veut donc dire autour de 9 millions de personnes! Et il existe plusieurs types de pollution à pointer du doigt : la contamination de l’air, la pollution des eaux et aussi celle qui prévaut dans certains milieux de travail.

Ce bilan représente « trois fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme réuni, et 15 fois plus que ceux causés par les guerres et toutes les autres formes de violence », soulignent ses auteurs à AFP. « On estime que les maladies causées par la pollution ont été responsables de 9 millions de morts prématurées en 2015 — soit 16 % de l’ensemble des décès dans le monde », évalue ce rapport, issu de deux ans de travail d’une commission associant la revue médicale The Lancet, plusieurs organismes internationaux, des ONG et une quarantaine de chercheurs spécialisés dans les questions de santé et d’environnement.

La pollution de l’air serait responsable de 6,5 millions de décès principalement par des maladies comme les AVC, le cancer du poumon, les maladies cardiaques ou la broncho-pneumopathie chronique obstructive. Ensuite, la pollution de l’eau pourrait être liée à 1,8 million de décès. La contamination de l’eau – ou son mauvais assainissement – causerait des maladies gastro-intestinales et des infections parasitaires. Finalement, on nomme la pollution des milieux de travail via l’exposition à des substances nocives ou toxiques et celle-ci causerait environ 800 000 morts.

Loin d’être encourageants, les auteurs de cette recherche estime que leur évaluation est fort probablement sous-estimée compte tenu du fait que de nombreux nouveaux polluants chimiques restent encore à identifier.

Source : The Lancet et AFP/Sciences & Avenir

