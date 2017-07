Des scientifiques expliquent pourquoi les femmes font de meilleurs boss

nenetus/Shutterstock

Même si nous croyons à l’égalité des sexes au travail, il reste que l’écart est encore immense entre les hommes et les femmes aux postes de direction. Des statistiques de 2016 montrent que les femmes ne détiennent que 5,8 % des postes de PDG dans les compagnies du S&P 500, selon Catalyst.

Ce n’est pas vraiment un choc de savoir que les femmes sont sous-représentées aux postes de direction. Ce qui est surprenant, c’est qu’elles peuvent être de meilleurs chefs d’entreprise que les hommes dans presque tous les domaines, selon de nouvelles découvertes faites par l’école de commerce norvégienne BI.

Dans leur recherche, les professeurs Øyvind L. Martinsen et Lars Glasø ont suivi 2 900 gestionnaires en s’attachant aux types de personnalité. Les résultats étaient clairs : les femmes ont eu de meilleurs scores que les hommes dans quatre des cinq catégories principales centrées sur le leadership.

« Les entreprises doivent attirer des clients et augmenter la productivité et les profits. Nos résultats indiquent que les femmes se classent mieux que les hommes sur la capacité d’innovation et elles gèrent avec clarté et efficacité, explique Martinsen. Nos données soulèvent une question légitime sur la hiérarchie de gestion et la distribution des rôles de direction aux femmes. »

Il y a des gens persuadés que les hommes font de meilleurs leaders – sans doute parce que, pour eux, les leaders sont des figures imposantes avec une voix de commandement, ce qui est l’apanage des hommes plutôt que des femmes. Eh bien, cette étude montre que les femmes sont meilleures à diriger avec méthode en établissant des objectifs, et en faisant montre d’ouverture et de sociabilité. Elles installent un environnement de soutien, sont capables d’innover, de prendre des initiatives et de communiquer de façon claire.

Le domaine dans lequel les hommes avaient de meilleurs scores, c’était sur la stabilité affective et la capacité de répondre aux pressions et au stress dus au travail. Les femmes seraient plus sensibles aux situations très émotives, accompagnées de fortes pressions.

« L’étude donne à penser que les femmes leaders sont moins fortes parce qu’elles ont tendance à s’inquiéter, ou qu’elles ont une stabilité émotive moindre, explique Glasø. Mais cela n’enlève rien au fait qu’elles sont mieux adaptées que les hommes aux postes de direction. Si les décideurs ignorent cette vérité, ils risquent d’embaucher des leaders moins qualifiés qui compromettront la productivité. » On pourrait d’ailleurs arguer que ces qualités mêmes qui rendent les femmes sensibles à la pression – sociabilité et entraide – font d’elles des leaders plus efficaces.

Il faut bien sûr tenir compte des différences individuelles. Homme ou femme, on peut être un leader inspirant et un patron compétent. La prochaine fois que vous recruterez pour un poste de direction, regardez à deux fois plutôt qu’une les CV des candidates.

Vous aimerez aussi :

8 choses qu’on ne vous a jamais dit sur votre retour au boulot après un congé de maternité

Les gens ayant du succès font ces 10 choses après le travail

9 collations santé à toujours avoir au bureau

Tiré de rd.com : Why Women Make The Best Bosses, According to Science