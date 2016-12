«Brown-out» au travail: 10 symptômes à ne jamais ignorer

Production Perig-Shutterstock

1. Un premier signe que vous êtes en brown-out: vous travaillez de longues heures, mais sans aucun intérêt

Lorsque vous souffrez de brown-out, contrairement au burn out, vous êtes toujours fonctionnel et capable d’accomplir vos tâches au travail. L’ennui, c’est que les longues heures passées au bureau ne vous motivent plus et n’y trouvez plus aucun plaisir. Vous ne pouvez vous empêcher de penser à l’absurdité des tâches que vous devez accomplir. Théorisé par André Spicer et Mats Alvesson dans leur ouvrage The Stupidity Paradox, paru en juin 2016, bien que le phénomène en lui-même ne soit pas nouveau.

À ce jour, nous ne retrouvons pas encore de statistique précise au Québec et au Canada. Si de plus amples études scientifiques sont nécessaires afin d’établir l’étendue du phénomène, la firme américaine Corporate Balance Concepts a sondé 1000 cadres. Le résultat? La firme a découvert que 5 % des personnes sondées souffraient d’un burn out… tandis que pas moins de 40 % (vous avez bien lu!) d’entre eux souffraient d’un brown-out.