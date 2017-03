Sexe : 9 façons d’améliorer rapidement votre vie sexuelle

ISTOCK/PUHHHA

Améliorez votre vie sexuelle en faisant du sexe une priorité absolue

Si vous êtes mariés, avez des enfants et un agenda plein d’obligations professionnelles et sociales, sans compter la pile de factures qui attendent d’êtres payées, la vie sexuelle peut dégringoler dans l’échelle des priorités. Et c’est bien l’une des pires erreurs qu’un couple puisse commettre, selon Dawn Michael, sexologue clinicienne, spécialiste en relations de couples et auteure de My Husband Wont Have Sex With Me. « Lorsque le sexe n’est plus une priorité pour un couple, il finit par passer après le reste. Cependant s’il est primordial pour les deux partenaires, chacun d’entre eux prend la responsabilité d’initier une relation sexuelle. » Faites le pacte de vous investir à fond pour pimenter votre vie sexuelle. « Lorsque vous aurez constaté que vous êtes tous les deux d’accord pour passer à l’action, cela vous donnera assez d’assurance pour prendre les devants et vous serez plus enclins à prendre à accepter les avances de votre partenaire », ajoute Claudia Six, sexologue clinicienne, coach en relations affectives et auteure d’Erotic Integrity : How To Be True To Yourself Sexually. C’est aussi le signe que vous ne restez pas à attendre que l’autre prenne les devants, mais qu’ensemble, vous formez une équipe.