7 conseils pour retrouver votre appétit sexuel

ISTOCK/KUPICOO

Le sexe, c’est la santé

«Si les relations sexuelles sont devenues pour vous une corvée, essayez de mettre de côté les côtés négatifs et de voir que vos prouesses en chambre ont un impact très positif sur votre santé, explique Brett McCann, maître de conférence à l’université de Sydney, en Australie. De récentes recherches ont démontré qu’en plus de faire brûler des calories, le sexe réduisait la fréquence des crises cardiaques mortelles et des cancers du sein chez les hommes.» D’autres recherches suggèrent que, chez les jeunes hommes, avoir de fréquentes éjaculations réduit les risques de contracter plus tard le cancer de la prostate. Et les gens ayant des relations sexuelles régulières réagiraient mieux au stress. Ils auraient également une tension artérielle plus basse.

Le sexe peut même vous éviter de tomber malade, selon une étude. Comment ? Peut-être parce que les gens actifs sexuellement ont un meilleur système immunitaire – ils sont exposés à plus d’agents infectieux que les gens sexuellement non actifs. Il se peut aussi que l’activité sexuelle stimule la production de substances immunitaires aidant à combattre le rhume et la grippe.