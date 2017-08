6 mythes santé: vrais ou faux?

Crédit photo : iStock

Inflammation et dépression: mythe ou réalité?

Ces 50 dernières années, les psychiatres admettaient généralement que dépression et déséquilibre chimique cérébral, tel un déficit de sérotonine (« hormone du bonheur »), allaient de pair.

Mais cela n’expliquait pas la hausse constante de la dépression. Les cas ont plus que doublé entre 1991 et 2001, pour passer de 3,3 % à 7 % d’adultes touchés. Aujourd’hui, environ 10 % des Américains en souffrent. Là intervient la théorie de l’inflammation : après blessure ou exposition à des microbes pathogènes, le système immunitaire produit des cytokines, substances chimiques qui combattent l’inflammation et réparent les dégâts. Des spécialistes croient aujourd’hui que l’exposition chronique aux cytokines, à la suite d’une inflammation due au stress, à l’alimentation ou à des toxines environnementales, diminue la sérotonine et contribue à la dépression, explique le Dr Charles Raison, professeur à l’Université de l’Arizona.

Les scientifiques avaient déjà fait ce rapprochement dans les années 1980, en injectant des bactéries inflammatoires à des animaux qui avaient alors montré des signes de dépression : léthargie, perte d’appétit et isolement social. Des études ultérieures dirigées par le Dr Raison ont découvert chez les personnes déprimées des taux plus élevés de substances chimiques inflammatoires, telle la protéine C réactive. Intriguée, l’équipe du Dr Raison a donné de l’infliximab (un anti-inflammatoire contre les maladies auto-immunes) à des sujets souffrant de dépression grave ; ceux avec des taux élevés de protéine C réactive ont rapporté une plus grande amélioration de leurs symptômes de dépression que les autres.

L’inflammation n’est sans doute pas la cause primaire de la dépression, mais les spécialistes croient de plus en plus qu’elle peut la prolonger ou l’aggraver. Des anti-inflammatoires pourraient grandement influer sur l’humeur des patients dépressifs atteints d’inflammation.

En pratique

Un mode de vie favorisant le bien-être émotionnel (alimentation saine, exercice, sommeil suffisant) réduit aussi le risque d’inflammation, et donc de dépression. Selon une étude espagnole sur plus de 10 000 sujets d’âge mûr, une alimentation riche en produits transformés double les risques de dépression par rapport à une alimentation méditerranéenne (riche en poisson, fruits et légumes, noix et graisses mono-insaturées comme celles de l’huile d’olive). Des exercices, comme la respiration profonde, la méditation en mouvement ou le yoga peuvent aussi réduire le risque d’inflammation. Selon une étude de 2013 de chercheurs de l’Université du Wisconsin à Madison, ces activités contribuent à atténuer l’inflammation causée par le stress chez les individus souffrant d’une maladie inflammatoire telle l’arthrite rhumatoïde ou l’asthme.