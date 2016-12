12 résolutions pour le cœur et l'esprit

Résolution no. 1: Passez moins de temps devant la télé

Si vous ne pouviez n’apporter qu’un changement cette année, ce serait celui de diminuer le nombre d’heures que vous passez devant le petit écran. Il y a tellement de choses plus intéressantes à faire.

Diminuez d’une heure le temps de visionnement, décrétez l’embargo total un soir par semaine, faites une liste de vos émissions préférées et tenez-vous y rigoureusement; voilà autant de stratégies auxquelles vous pouvez avoir recours pour vous désintoxiquer du petit écran. Vous pouvez aussi participer à la Semaine sans écran, événement international se tenant chaque année en avril.

Résolution no. 2: Lisez plus

Qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction permettant d’élargir ses horizons ou d’un ouvrage instructif contribuant à enrichir ses connaissances, la lecture concourt à créer un monde plus harmonieux. En outre, la curiosité qu’elle suscite accroît l’appétit de vivre.

Résolution no. 3: Consommez moins

Il faut le reconnaître, nous accumulons des piles et des piles d’objets sans en être plus heureux pour autant. Un jour par semaine, essayez de ne rien acheter du tout. Retirez un montant d’argent prédéterminé en début de semaine, et laissez vos cartes de débit et de crédit à la maison. Avant d’achetez quelque chose, demandez-vous si vous en avez réellement besoin.

Résolution no. 4: Produisez quelque chose

Modernité oblige, nous ne savons plus rien faire de nos mains. Pourquoi ne pas prendre la résolution, cette année, de fabriquer quelque chose de A à Z? Faites du pain, cultivez des légumes, confectionnez-vous une jupe, construisez une table, les possibilités ne manquent pas. Informez-vous sur les cours pratiques offerts à votre centre communautaire, au cégep de votre arrondissement ou par les boutiques vendant du matériel de bricolage, de couture, de jardinage, etc.

Résolution no. 5: Cessez de vous inquiéter à propos de votre sexualité

Bien sûr, la sexualité fait partie de la vie. Mais à force d’inonder le public de conseils sur la manière d’améliorer ses performances au lit et, par conséquent, de donner plus de plaisir de son conjoint, les émissions de télé et les articles de magazines provoquent l’effet contraire. Cette année, prenez la résolution de simplement apprécier votre vie sexuelle; si vous savez jouir du moment présent sans en attendre plus qu’il ne peut vous donner, ce sera aussi le cas de votre partenaire.

Résolution no. 6: Pratiquez la gratitude

Selon des chercheurs de l’université California Davis et de l’université Southern Methodist de Dallas, les personnes qui pratiquent consciemment la gratitude au quotidien, sont plus éveillées, plus enthousiastes, plus optimistes, plus énergiques et plus déterminées que les autres, en plus d’être moins sujettes à la dépression et au stress. Tenez un journal dans lequel vous noterez les objets de votre gratitude. Si vous avez des enfants, tenez un journal familial : durant le souper, revenez avec eux sur les bons moments de la journée et notez-les une fois sortie de table.

Résolution no. 7: Mangez mieux

C’est vrai que les mots «biologique» et «local» sont omniprésents, mais ils renvoient à une réalité très importante. On le sait, les aliments transformés ne sont pas très bons pour nous. Par conséquent, essayez d’intégrer dans votre alimentation plus de produits biologiques et qui sont cultivés dans votre région. Si vous pensez ne pas en avoir les moyens, peut-être y aurait-il lieu de revoir votre budget : vos coûteuses boissons du vendredi soir et vos dispendieux latte du lundi matin pourraient vous permettre d’acheter beaucoup de carottes biologiques.

Résolution no. 8: Montrez un peu plus d’altruisme

Sur le moment, c’est satisfaisant de toujours passer en premier mais, à long terme, on finit par perdre de son humanité. Voici les trois niveaux d’altruisme que vous pourriez pratiquer cette année :

Macro: l’univers regorge de problèmes et de causes à défendre : adoptez-en une et appuyez-la, avec vos dollars ou votre temps.

Micro: sans pour autant faire le paillasson, vous pouvez tout de même trouver des moyens d’accorder plus de place à vos amis ou aux membres de votre famille; leurs sourires vous réchaufferont le cœur.

Abstrait: ayez de bons gestes pour les étrangers, par exemple en laissant une voiture passer devant vous plutôt que de la bloquer en serrant celle de devant. Votre comportement en poussera d’autres à faire la même chose.

Résolution no. 9: Impliquez-vous dans votre communauté

Comme le dit Winnie l’ourson, «tu ne peux pas rester dans ton coin de forêt à attendre que les autres viennent vers toi; tu dois parfois aller vers les autres.» Contribuer à resserrer les liens au sein de sa communauté donne le sentiment qu’on est utile à autrui et que la vie a un sens. Fréquentez la bibliothèque de votre quartier, participez aux diverses réunions organisées dans votre région, entraînez des jeunes au soccer, enseignez la lecture à un analphabète, contribuez à un jardin communautaire ou, tout simplement, prenez un café en discutant de politique avec les habitués du restaurant du coin.

Résolution no. 10: Fuyez la médiocrité

Soyez fière de votre travail. Même si vous n’êtes qu’un rouage de la machine, faites en sorte d’être le meilleur rouage possible.

Résolution no. 11: Respirez du bon air

Il n’est pas nécessaire de monter à dos de chameau au Maroc ou de traverser les Pyrénées à vélo pour apporter un peu d’aventure dans son existence. Il existe, au pays, une multitude d’endroits où vous pouvez pratiquer des activités de plein air, en ne partant que pour la journée. Informez-vous auprès de votre agence de voyage sur les forfaits économiques offerts par les centres récréatifs, que ce soit pour faire de la raquette, du ski de fond, du traîneau à chiens ou de l’équitation. En plus du plaisir d’être dehors, vous augmenterez naturellement vos taux de vitamine D et de sérotonine, neurotransmetteur qui combat la dépression.

Résolution no. 12: Racontez des histoires

Les scientifiques commencent à s’intéresser de près à l’importance du conte dans l’expérience humaine : il calme, transporte, favorise l’empathie et procure un sentiment de bien-être. Cependant, il faut reconnaître que le fil de l’histoire familiale est de plus en plus ténu : si la guerre a fourni à nos grands-parents les sujets d’innombrables récits, nous avons pour notre part peu à raconter, si ce n’est notre départ de la maison à l’âge adulte. Pour alimenter votre créativité, suivez un atelier sur le conte, visitez l’un des nombreux sites qui offrent de l’information sur la question ou procurez-vous un ouvrage pratique. Qui sait, peut-être y a-t-il en vous des dizaines d’histoires qui ne demandent qu’à être racontées pour peu que vous mettiez vos talents à leur service.