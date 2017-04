11 astuces pour être plus à l’aise en société

Rawpixel.com/Shutterstock

Prenez le contrôle

Sortez de votre coquille en prenant des initiatives sur le plan social. « Présentez les gens les uns aux autres, suggère Dianna Booher, auteur de Communicate With Confidence: How to Say It Right the First Time and Every Time (Communiquez avec confiance : comment le dire la première fois et toutes les autres). Prenez les chapeaux et les manteaux et invitez les autres convives à aller se servir de quoi manger. »Tout le monde appréciera votre prévenance, et vous serez ainsi au centre de l’attention parce que les gens se déplaceront tout autour de vous.