Plus court est votre sommeil, plus courte est votre votre vie

Matthew Walker est un scientifique du sommeil. Il est aussi le directeur du Centre for Human Sleep Science de l’Université de Californie, Berkeley, un institut de recherche dont l’objectif — éventuellement impossible à atteindre — est de comprendre tout sur l’impact du sommeil sur nous, de la naissance à la mort, de la maladie et santé.

Dans son livre Why We Sleep, Matthew Walter examine de près tous les effets du manque de sommeil, une véritable épidémie parmi nos populations modernes.

Il croit que si les gens connaissaient mieux les liens puissants entre la perte de sommeil et, entre autres, la maladie d’Alzheimer, le cancer, le diabète, l’obésité et les troubles de santé mentale, ils s’efforceraient d’obtenir les huit heures recommandées par nuit. Selon lui, aucun aspect de notre biologie et de notre santé n’est laissé indemne par un manque de sommeil. On rapporte dans The Guardian que la perte de sommeil coûte à l’économie britannique plus de 30 milliards de livres par an en perte de revenus, soit 2 % du PIB.

Les causes de notre manque de sommeil

Il y a plusieurs raisons qui expliquent le manque de sommeil. Selon les données citées dans The Guardian, en 1942, moins de 8 % de la population essayait de survivre à ses journées avec six heures ou moins dans la nuit. En 2017, c’est près de 50 %. Les raisons sont apparemment évidentes. Pour Walter, la lumière peut expliquer une partie du problème. La nuit, il ne fait plus noir. Tout est électrique et illuminé. Le travail influence aussi le sommeil. Les frontières sont plus floues et l’augmentation du temps accordée au trajet. C’est toujours le sommeil qui écope le plus.

Source : The Guardian

