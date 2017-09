Déprimé? Coupez le sucre!

Shutterstock

Une nouvelle étude, menée à l’University College of London, en Angleterre, démontre que la consommation de sucre serait liée aux troubles de l’humeur et même la dépression. Bien sûr, une trop grande consommation de sucre peut entraîner des problèmes de santé — comme un risque plus élevé de diabète et de certains cancers — mais voilà que des chercheurs auraient remarqué que le sucre pouvait avoir un rôle sur les troubles de l’humeur.

Être déprimé : la cause ou l’effet du sucre?

Manger du sucre parce qu’on est déprimé ou être déprimé parce qu’on mange du sucre? C’était la réponse que les chercheurs voulaient élucider avec leur nouvelle recherche. Souvent, on entend que les gens « mangent » leurs émotions. Pour se consoler, pour retrouver le sourire ou pour calmer leurs angoisses, ils utilisent les aliments sucrés pour pallier leurs états.

Les chercheurs ont découvert que les participants à l’étude, sans troubles de l’humeur, qui consommaient plus de 67 g de sucre par jour voyaient leur risque de souffrir de dépression avaient 23 % plus de risques d’avoir un trouble de l’humeur cinq ans plus tard en comparaison avec ceux qui en consommaient moins de 40 g. Ce résultat tend donc à prouver que ce serait le sucre qui cause les fluctuations de l’humeur et non les troubles de l’humeur qui incitent à consommer des aliments sucrés.

Évaluer votre consommation de sucre

Pour réduire les impacts négatifs du sucre sur votre santé et aussi sur votre humeur, il serait donc bon de vérifier si vous consommez trop de sucre. Surveillez ces 9 signaux d’alarme vous indiquant qu’il serait temps de diminuer votre consommation de sucre. Trouvez des recettes faibles en sucre – comme ces 10 bouchées santé et collations faibles en sucre — pour ne pas avoir l’impression de vous priver et de… continuer à sourire!

