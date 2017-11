Attention, mesdames: ne manquez pas ce symptôme du cancer de l’ovaire

Shot4Sell / Shutterstock

De tous les cancers qui touchent massivement les femmes, le cancer du sein est celui dont on entend le plus parler. Et il est bien sûr très important de continuer l’auto-examen et de subir régulièrement une mammographie. Mais il est tout aussi important d’être attentive aux signes du cancer de l’ovaire. La société canadienne du cancer estime que 2800 Canadiennes reçoivent en moyenne un diagnostic de cancer de l’ovaire et que 1800 en meurent. Un taux de mortalité très élevé et qui s’explique en partie que la plupart des femmes ne reconnaîtraient pas les signes qui devraient les alarmer, comme l’indiquent de nouvelles recherches sur ce cancer.

Un organisme britannique a sondé 1000 femmes sur leur connaissance des facteurs de risque du cancer de l’ovaire. Dans l’ensemble, seulement un pour cent des répondantes savaient que le besoin fréquent d’uriner est un symptôme de la maladie.

Surveillez ces autres symptômes sur le cancer de l’ovaire que vous ne pouvez ignorer.

Pourquoi urine-t-on souvent et de façon plus urgente quand on a le cancer des ovaires? «Parce qu’une masse dans la région abdominale comprime les organes environnants, y compris la vessie», explique Katherine Pinder, de Target Ovarian Cancer.

Il y a bien sûr beaucoup d’autres raisons qui pourraient expliquer la plus grande fréquence de vos envies. Boire davantage d’eau, tomber enceinte ou souffrir d’une maladie telle que le diabète peut stimuler votre envie d’uriner.

Mais il est important de noter que, aussi mince soit-elle, la possibilité d’avoir ce cancer si vous éprouvez un fréquent besoin d’uriner doit être prise en considération, surtout si vous présentez d’autres symptômes courants du cancer de l’ovaire tels que des ballonnements abdominaux, une perte d’appétit ou des douleurs pelviennes et/ou abdominales. Si vous présentez l’un de ces symptômes, il est toujours préférable de prendre rendez-vous avec votre médecin ou votre gynécologue le plus tôt possible.

