7 astuces pour fouetter votre métabolisme

Nattakorn_Maneerat/Shutterstock

Saviez-vous que saupoudrer votre soupe de légumes préférée de poivre de Cayenne stimulerait votre métabolisme? Ou qu’une bonne nuit de sommeil le revigorerait?

Beaucoup de gens croient que le métabolisme, c’est-à-dire mécanisme grâce auquel notre corps transforme les aliments et les éléments nutritifs et brûle les calories, ne bouge pas. Certains changements peuvent pourtant le modifier, affirme la nutritionniste ontarienne Joey Shulman, auteure de The Last 15: A Weight Loss Breakthrough. «Le métabolisme change avec l’âge et en fonction du sexe et de l’activité physique, dit-elle. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour l’améliorer. C’est comme un moteur, vous pouvez le faire tourner.» Voici comment.

Faites vos nuits pour stimuler votre métabolisme

Non seulement le manque de sommeil nous donne envie de nous gaver d’aliments malsains, mais nos il affecte aussi nous taux d’hormones, dit Joey Shulman. «Les personnes en manque de sommeil ont tendance à secréter davantage de cortisol et sont par conséquent plus stressées. Et cela déclenche aussi le stockage des graisses», dit-elle. Le manque de sommeil provoque également des fluctuations dans les hormones de la faim (la leptine et la ghréline) qui indiquent si vous êtes rassasié ou affamé.