Text-neck : quand le téléphone donne mal au cou

Votre téléphone intelligent vous brise le cou. Littéralement. Les accros du texto ne s’en rendent peut-être pas compte, mais leur habitude de toujours avoir la tête penchée sur leur appareil mobile leur cause des douleurs, des raideurs et des tensions dans la nuque, le cou et même les épaules.

Le text-neck est le résultat de l’usage intensif du téléphone cellulaire qui provoquerait de violentes douleurs cervicales. Parmi toutes les douleurs recensées par ce réflexe technologique, on note des raideurs, des élancements, un inconfort (ou une gêne) et des douleurs dans la nuque, les épaules et même les bras. Des maux de tête peuvent même apparaitre. Une étude récente, reprise par CNN , avance que pencher la tête pour texter pourrait aussi endommager le dos.

Soigner son cou

Comme notre tête pèse entre 4,5 et 5,5 kg, son poids exerce une trop grande pression sur notre cou quand on l’incline pour texter et consulter notre téléphone. Ce dernier n’est pas conçu pour supporter notre tête qui, dans cette position, exerce une pression de plus de 25 kg.

Parmi les solutions proposées pour soulager votre cou, on suggère d’élever l’appareil à la hauteur du visage, faire des pauses technologiques, faire des étirements… et modérer notre utilisation de notre téléphone!

Les jeunes à risque

Comme les jeunes utilisent les appareils mobiles de plus en plus tôt dans leur vie, ils pourraient être plus à risque de développer des problèmes de santé au niveau de leur colonne vertébrale. Todd Lanman, chercheur et neurochirurgien de la colonne vertébrale à Los Angeles, s’inquiète de voir de plus en plus de jeunes patients avec des douleurs cervicales.

