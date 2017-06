Pourquoi si peu de gens savent ce qu’est l’hidradénite suppurée?

iStockPhoto

On estime que de 1 % à 4 % des Canadiens vivent avec l’hidradénite suppurée, une affection cutanée chronique caractérisée par des zones enflammées et douloureuses. Des nodules, des lésions et des furoncles apparaissent dans les régions où se trouvent certaines glandes sudoripares et où on observe un frottement de la peau – notamment au niveau des aisselles et de l’aine, sous les seins et entre les fesses.

Un secret parfois difficile à dévoiler

L’hidradénite suppurée n’est pas une maladie infectieuse ou contagieuse et elle n’est pas liée à une mauvaise hygiène. Dans les cas graves, les lésions douloureuses peuvent laisser écouler du pus, causant une odeur déplaisante, et entraîner des cicatrices profondes. « À un moment donné, j’avais beaucoup furoncles et j’étais incapable de m’asseoir en raison de la douleur. Je devais donc rester debout ou m’allonger », a déclaré Rick Palmer qui est atteint d’hidradénite suppurée. La maladie peut avoir des effets néfastes sur la vie sociale et le rendement au travail. Chez certaines personnes, elle peut aussi mener à l’isolement.

La cause exacte n’est pas connue

Bien que l’on ne sache pas ce qui cause l’hidradénite suppurée, il semble que cette maladie serait attribuable à la génétique, aux hormones et au système immunitaire qui réagit de manière excessive à une occlusion des follicules pileux.

La maladie est souvent non ou mal diagnostiquée

L’hidradénite suppurée peut être difficile à diagnostiquer. Si on ne consulte pas un dermatologue, elle est souvent confondue à tort avec un furoncle ordinaire, de l’acné ou un poil incarné. Bon nombre de patients attendent longtemps avant d’obtenir un diagnostic et d’amorcer un traitement. Ils prennent leur mal en patience et tentent de gérer la maladie par eux-mêmes. « J’ai visité mon médecin à plusieurs reprises avant qu’il ne comprenne que mon furoncle douloureux était lié à l’hidradénite suppurée », a expliqué Rick Palmer.

L’importance d’un diagnostic et d’un traitement précoces

Même si elle ne se guérit pas, l’hidradénite suppurée peut être traitée afin de la maîtriser et de prévenir son aggravation. Sans diagnostic précoce ni traitement adéquat, l’hidradénite suppurée peut entraîner des complications comme des cicatrices épaisses, des infections graves et des problèmes de mobilité. Il a fallu des années à Rick Palmer avant de suivre un traitement approprié pour soulager ses symptômes. « Je n’ai plus aucune douleur. Je peux maintenant voyager, jouer au golf et vivre une vie normale », a-t-il souligné.

Parlez-en à votre médecin

Si vous croyez être atteint d’hidradénite suppurée, vérifiez vos symptômes et demandez à votre médecin de vous adresser à un dermatologue. Si vous recevez un diagnostic d’hidradénite suppurée, réévaluez votre plan de traitement et vos objectifs avec votre médecin.

Pour en savoir plus sur l’hidradénite suppurée, visitez le hsenligne.ca.