Pourquoi les femmes risquent-elles davantage de souffrir de la maladie d’Alzheimer?

La Dre Pauline Maki a étudié les effets du vieillissement sur le cerveau des femmes lors de son doctorat, il y a une dizaine d’années. Cela ne l’a pas empêchée d’éprouver un léger frisson de panique quand elle a récemment constaté des changements dans ses propres fonctions cognitives.

«J’ai dû demander à mon père le nom du Ben qui jouait avec Matt Damon, se souvient-elle. Il m’a répondu “Ben Affleck”, et j’ai dit, “oui, c’est ça, Ben Affleck.” Si vous m’aviez demandé cela dans un questionnaire à choix multiples, j’aurais sans hésiter choisi la bonne réponse. C’est vraiment frustrant.»

La Dre Maki, qui enseigne la psychiatrie et la psychologie et dirige le centre de recherche de santé mentale des femmes à l’Université de l’Illinois à Chicago, a dû se rappeler que les problèmes de mémoire chez les femmes dans la quarantaine et la cinquantaine sont tout à fait normaux – et temporaires. « Le problème, dit-elle, c’est que beaucoup de femmes l’ignorent. En fait, la plupart des gens, et les femmes en particulier, sont incapables de faire la différence entre les fluctuations de nos fonctions cérébrales et les signes de démence ou le fait d’être diagnostiqué avec la maladie Alzheimer. »

«Le plus grand problème auquel nous sommes confrontés, c’est que la recherche ne s’intéresse pas aux différentes manières dont la biologie de notre cerveau change en fonction du sexe», soutient la Dre Mary Tierney, professeur et clinicienne-chercheuse au département de médecine communautaire et familiale de l’Université de Toronto. Pourtant, des 747 000 Canadiens souffrant d’Alzheimer, 70% sont des femmes. «Il existe une différence entre prévalence et incidence, continue la scientifique. La plus grande prévalence de la maladie d’Alzheimer chez les femmes s’explique par leur plus grande longévité, l’âge étant ici un facteur de risque important. Mais il y a aussi une plus grande incidence de la maladie chez les femmes dans la mesure où la majorité des individus qui en sont frappés après 80 ans sont des femmes.»

Une recherche de l’Institut Duke pour les sciences neurologiques de Caroline du Nord a montré que l’état des femmes frappées d’un trouble cognitif léger déclinait deux fois plus vite que celui des hommes atteints d’un problème similaire. « On ne comprend pas pourquoi », admet la Dre Tierney. Même les études sur les rongeurs utilisent souvent des rats et des souris mâles – le raisonnement étant qu’il est plus facile et meilleur marché de n’avoir qu’un sexe à l’étude.Par contre, si vous n’étudiez que les mâles, que ce soit chez la souris ou chez l’humain, vous faites une recherche incomplète et de qualité médiocre. Vous ne racontez que la moitié de l’histoire.»