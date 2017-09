Le remède miracle contre l’eczéma existe, et il est d’une incroyable simplicité

J’ai souffert d’eczéma pendant 20 ans. Depuis la première année de ma vie, j’ai vécu avec une peau sèche et squameuse ; chaque soir, il fallait répéter la même routine avant de se coucher : enduire mon corps de pommades et de crèmes grasses jusqu’à ce que cette épaisse couche forme une seconde peau. La seule idée de porter des chemises à manches courtes me faisait frissonner, et je portais des chandails et des vestes même lorsque le mercure grimpait au-dessus de 30. Enfant, je partais à l’école avec des bandages autour de mes coudes pour éviter qu’ils ne saignent.

La peau me démangeait perpétuellement, comme si une armée de moustiques m’avait piquée, mais je ne pouvais jamais me gratter. Cela n’aurait fait qu’empirer les choses. Inutile de préciser que c’était horrible et que je faisais tout ce que je pouvais pour me soulager.

Et si vous allez voir un dermatologue, il vous jurera en vous regardant droit dans les yeux qu’il n’existe aucun remède contre l’eczéma. C’est une maladie chronique et tout ce que vous pouvez faire, c’est apprendre à vivre avec. Une chose difficile à entendre, mais qui est en partie vraie : il n’y a pas de traitement «officiel» ni d’antibiotique magique qu’il vous suffirait d’avaler pour éliminer ces vilaines taches rouges. Il existe toutefois plusieurs remèdes qui n’en sont pas loin.

Après avoir parlé à différents médecins, on m’a conseillé d’essayer un corticostéroïde topique (hydrocortisone) dès mon plus jeune âge. Les gens qui font de l’eczéma connaissent bien l’hydrocortisone, cette substance couramment utilisée pour traiter les rougeurs, les enflures et les démangeaisons. Mais le soulagement est la plupart du temps temporaire et il est déconseillé d’appliquer trop fréquemment ce produit à cause des puissants produits chimiques qu’il contient.

Je voulais quelque chose qui dure plus longtemps, agisse plus vite et soigne mieux. Je savais que gens qui souffrent du même mal que moi ne juraient que par l’aloès et ses vertus miraculeuses, mais mon médecin me disait qu’utiliser trop de traitements différents conjointement pouvait à terme les rendre moins efficaces. J’ai donc laissé tomber mes légions de tubes contre la dermatite, les exfoliants à l’avoine et n’ai gardé que deux choses : l’aloès et l’hydrocortisone.

Cette combinaison a fait pour moi des miracles : l’aloès seul était inefficace et les effets de l’hydrocortisone ne duraient pas. Mais utilisés conjointement, ils soulageaient mes démangeaisons et faisaient disparaître entièrement mes plaques squameuses.

La Dre Loretta Ciraldo, dermatologue à Miami, explique comment cela fonctionne. «On recommande en général de garder fraîche une peau atteinte d’eczéma. Et c’est ce que la conjonction de l’aloès et de l’hydrocortisone font : apporter un soulagement rafraîchissant de la peau.»

Bien que l’aloès cru soit plus efficace, en faire pousser sur le bord de votre fenêtre n’est pas forcément une bonne idée. Si toutefois vous le faites, cassez la partie épaisse de la feuille et appliquez ce gel directement sur les parties affectées de votre peau. Sinon, l’aloès biologique de votre magasin de produits bios devrait faire l’affaire.

Cherchez des crèmes qui combinent les deux éléments en un seul traitement. Cette pommade devrait être appliquée sur une peau propre et sèche – l’idéal étant après la douche alors que vos pores sont bien ouverts. Croyez-en mon expérience, passer cette pommade sur une peau sale peut en fait aggraver votre eczéma. Alors, n’utilisez cet onguent que dans votre salle de bain.

«Pour maximiser les résultats, humectez bien votre peau, conseille la Dre Ciraldo. Cela veut dire rester sous une douche à température ambiante jusqu’à ce que vos orteils commencent à flétrir. À ce point, votre peau s’est gorgée d’eau aux endroits secs et touchés par l’eczéma. Séchez-vous sommairement et appliquez la lotion sur une peau encore humide.»

Ne perdez pas de vue toutefois que nous avons tous une peau différente et que ce qui fonctionne pour moi ne marchera pas forcément pour tout le monde. Mais cette combinaison d’hydrocortisone et d’aloès vaut définitivement le coup d’être essayée.

