Ce que vous devez savoir sur la maladie polykystique des reins

La MPR figure parmi les maladies génétiques potentiellement mortelles les plus répandues. Elle entraîne la formation de nombreux kystes dans les deux reins, ce qui fait augmenter leur volume et provoque une détérioration de la fonction rénale. La MPR est causée par des gènes défectueux, signifiant ainsi qu’elle est généralement héréditaire. Toutefois, Meg n’avait pas d’antécédents familiaux connus de la maladie.

Le symptôme qui a mis la puce à l’oreille du médecin de famille de Meg est l’hypertension, l’un des signes caractéristiques de la MPR. Parmi les autres symptômes on compte des douleurs au dos ou sur les côtés, la présence de sang dans l’urine, des infections urinaires et des calculs rénaux. Puisqu’il s’agit d’une maladie dégénérative, les symptômes peuvent empirer avec le temps. Les personnes dont les symptômes cliniques se sont beaucoup aggravés, dont la fonction rénale s’est dégradée et dont les kystes sont trop volumineux peuvent avoir besoin d’une dialyse ou d’une greffe de rein.

La MPR touche un Canadien sur 500. Dans le cas de Meg, la prise en charge de la MPR implique la gestion des symptômes. Après l’établissement du diagnostic, le traitement comprenait la prise d’un médicament pour abaisser sa pression artérielle et des modifications de ses habitudes de vie. Tous les efforts qu’elle a déployés pour maîtriser sa maladie ont porté fruit. « Je suis chanceuse parce que mes symptômes de la MPR sont légers, a déclaré Meg, et je n’ai plus besoin de prendre un médicament contre l’hypertension ». Cependant, elle ressent encore de la douleur sur les côtés de temps à autre, ainsi que de la fatigue.

Malheureusement, dans certains cas, la MPR peut entraîner une insuffisance rénale. Près de la moitié des gens atteints de la maladie souffrent d’une insuffisance rénale avant d’atteindre la soixantaine. La fonction rénale de Meg était d’environ 50 % lors de son diagnostic. Après qu’elle ait vécu avec la MPR pendant plus de 10 ans, sa fonction rénale est maintenant d’environ 8 %. C’est à ce stade que la plupart des personnes aux prises avec la MPR entreprennent une dialyse. Toutefois, Meg en est à l’étape finale de préparation en vue d’une greffe de rein, car un donneur compatible a été trouvé plus tôt cette année.

Les professionnels de la santé peuvent conseiller les patients à propos du traitement des symptômes et les informer des avancées dans la gestion de la MPR. Un diagnostic précoce et une prise en charge sont primordiaux.

Il y a de l’espoir. La Fondation canadienne de la MPR favorise la recherche, la défense des intérêts et la sensibilisation du public pour découvrir plus de traitements et parvenir à vaincre la MPR. Après avoir reçu son diagnostic, Meg Tytler a commencé à faire du bénévolat pour la Fondation canadienne de la MPR. Si vous croyez être atteint de la MPR, ou que l’un de vos proches l’est, obtenez plus de renseignements en visitant le www.finielampr.ca.

Pour en savoir plus, discutez avec votre médecin des avancées dans la gestion de cette maladie.

Produit pour le compte d’une société pharmaceutique, membre de Médicaments novateurs Canada, en collaboration avec la Fondation canadienne de la MPR.