Tricher et maigrir: 6 trucs efficaces pour tricher en perdant du poids

iravgustin/Shutterstock

Se permettre de tricher à l’occasion pour maigrir et maintenir un poids santé

«Cela peut paraître étonnant, mais l’on doit se permettre de tricher de temps à autre dans le cadre d’un régime équilibré», explique Ramona Josephson, diététiste autorisée de Vancouver. Ce faisant, on arrive beaucoup mieux à respecter son régime quand on relâche la pression à l’occasion. Breena Fretz, diététicienne en santé publique pour la circonscription sanitaire de Brant à Brantford (Ontario) est du même avis. «On tient mieux le coup ainsi. À l’inverse, plus on se prive de quelque chose qu’on aime, plus on en veut», avance cette dernière.

Selon Lesley Burgess, diététiste autorisée de St. John’s, il est possible de manger de tout, mais avec modération. Autrement, une mentalité du tout ou rien risque d’avoir pour conséquence, au bout du compte, que la personne interrompe son programme alimentaire. D’ailleurs, tous les diététistes que nous avons interviewés s’entendent pour dire qu’il est préférable d’adopter une alimentation saine et équilibrée tout au long de son existence en s’offrant de petites triches de temps à autre, plutôt que de pratiquer une restriction calorique excessive ou d’éliminer certains groupes alimentaires. En ce sens, même le régime le mieux conçu devrait laisser place à l’écart gourmand occasionnel et contrôlé. «Si vous ne vous permettez pas de tricher, vous éprouverez beaucoup de culpabilité lorsque vous céderez tout de même à la tentation, et cela risque que vous faire retomber dans vos mauvaises habitudes», prévient la diététiste Ramona Josephson.

Découvrez au cours des prochaines pages les meilleurs trucs qui vous permettront de tricher à l’occasion, tout en perdant du poids.