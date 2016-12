Dormir et maigrir: 6 trucs pour perdre du poids en dormant

ISTOCK/THOMAS_EYEDESIGN

Pour maigrir en dormant, prenez des protéines avant de vous coucher

Vous avez l’habitude de prendre une petite collation avant de vous coucher ? Ayez toujours dans votre frigo quelques boissons protéinées. Des chercheurs de l’université de l’État de Floride ont découvert que les hommes qui prenaient une boisson contenant 30 grammes de protéines avant d’aller se coucher affichaient une dépense énergétique au repos (la quantité d’énergie ou de calories que votre corps consomme quand il ne fait rien) supérieure à ceux qui n’avaient rien mangé avant d’aller se coucher. Mieux encore : les protéines contribueraient à la réparation musculaire durant la nuit. Plus votre masse musculaire est importante, et plus vous brûlerez de calories pendant la nuit.