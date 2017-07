10 exercices pour éliminer les calories si vous en avez « marre » de la course

vectorfusionart/Shutterstock

Vélo stationnaire

Quel exercice brûle-t-il plus de calories que la course ? Les adeptes de la course et ceux du vélo prétendent chacun que leur activité est la plus intense. Ils ont raison sur une chose : l’intensité compte. Pour un entraînement par intervalles de haute intensité sur vélo stationnaire, Lisa Niren de CycleBar recommande de suivre un cours de vélo d’intérieur (spinning). « L’entraînement en groupe renforce l’esprit d’équipe, qui pousse les participants à se dépasser et à repousser leurs limites, précise-t-elle. Les intervalles à haute intensité augmentent le rythme cardiaque, accélèrent le métabolisme et brûlent les graisses. » En conséquence, il élimine des calories et le rythme métabolique s’élève, un effet qui dure 48 heures après le cours. « Cet effet prolongé, appelé EPOC (consommation d’oxygène post-exercice intensif), rend cet entraînement particulièrement pratique et efficace, poursuit-elle. En plus de vous donner une masse musculaire plus maigre, ces intervalles incitent l’organisme à consommer des graisses, même au repos. » Dans une classe de spinning de 60 minutes, une personne de 55 kilos (120 lb) pourra éliminer de 700 à 850 calories, selon l’intensité et la durée de l’effort. Pour profiter de cette action et de l’effet EPOC, il faut conserver un rythme élevé, accomplir le maximum d’intervalles et garder le contrôle sur sa forme physique.