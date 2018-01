10 choses que vous devez savoir sur le régime de la soupe au chou

Les régimes à la mode vont et viennent, mais rien ne semble affecter la popularité de celui de la soupe au chou parmi ceux et celles qui cherchent à perdre du poids. Est-il pour autant sans danger? Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le régime de la soupe au chou?

Pour ce régime, il faut préparer une soupe à base de chou pleine de légumes et en consommer de deux à trois portions par jour, en plus de certains autres aliments, comme des fruits ou du bœuf. Vous êtes censé suivre le régime pendant sept jours, afin de perdre plusieurs livres. Essayez aussi ces aliments pour perdre du poids.

Quelle est la recette de la soupe au chou?

Il en existe de nombreuses variantes, mais, comme son nom l’indique, l’ingrédient de base est le chou. La soupe contient aussi des tomates, mais certaines versions intègrent également du céleri, des poivrons, des haricots verts et des carottes.

La recette que donne Epicurious contient :

1 chou vert, finement tranché ou râpé

2 gros oignons, hachés

250 à 300 ml (1 à 1 1/3 tasse) de tomates en boîte, hachées et avec leur jus

2 poivrons verts, épépinés et hachés

4 branches de céleri avec les feuilles, hachées

6 carottes, pelées et tranchées

1/2 livre de haricots verts, équeutés et tranchés en diagonale

Poivre noir au goût

Fines herbes fraîches, hachées (persil, sauge, aneth, coriandre, thym, etc.)

Vinaigre balsamique ou jus de citron ou de lime

Oignon vert, haché

Que peut-on manger d’autre?

Cela dépend de la version que vous adoptez. Certaines vous permettent de prendre un léger repas tandis que d’autres tolèrent l’ajout d’un ou deux aliments. Voici par exemple ce que propose WebMD :

Jour 1: Fruits à l’exception des bananes

Jour 2: Légumes tels que des légumes-feuilles (pas de féculents), mais pas de fruits

Jour 3: Fruits et légumes

Jour 4: Bananes et lait écrémé

Jour 5: Bœuf (ou poulet rôti sans la peau) et tomates

Jour 6: Bœuf et légumes

Jour 7: Riz brun, jus de fruits non sucré et légumes

Quel est l’avantage du régime de la soupe au chou ?

Le régime alimentaire promet de vous aider à perdre entre 4 et 5 kilos (10 livres) – la plupart des gens vont probablement réussir à perdre du poids. «C’est un régime simple à suivre, affirme Stephanie Carrell, diététiste clinicienne au Banner University Medical Center de Phoenix. De plus, il encourage la consommation d’une variété de fruits et de légumes riches en nutriments importants. Il promet une perte de poids rapide qui peut servir de coup d’envoi à un programme d’activité physique et d’alimentation.»

Lire également : Les meilleurs exercices pour maigrir et raffermir vos muscles

Le régime de la soupe au chou fonctionne-t-il?

Comme beaucoup de régimes à la mode, il fonctionne à court terme, car vous perdrez surtout de l’eau au cours de cette première semaine. «Le problème avec ce régime, c’est que même s’il peut entraîner une perte de poids à court terme, il ne vous inculque pas de saines habitudes alimentaires à long terme, poursuit Stephanie Carrell. Vous reprendrez probablement le poids perdu lorsque vous retournerez à une alimentation normale.»

Peut-on suivre le régime de la soupe au chou à long terme?

Pour faire court : non ! «Ce régime fait l’impasse sur de nombreux nutriments clés, comme les bons gras et les protéines, observe Stephanie Carrell. L’organisme a besoin de bons gras pour métaboliser certaines vitamines. S’il est suivi pendant plus de sept jours, le régime de la soupe au chou peut entraîner des carences en nutriments importants.» Et, de toute façon, quelle quantité de soupe au chou peut-on vraiment avaler? Le régime alimentaire à base de soupe au chou permet très peu d’écarts, ce qui le risque de le rendre plutôt ennuyeux au bout de quelques jours », ajoute la diététicienne. Ce que vous devez savoir sur les nutriments.

Est-il sans danger?

Tout dépend de votre état de santé. Ce régime, extrêmement pauvre en glucides, pourrait compliquer le contrôle de la glycémie chez les diabétiques. Et cette soupe plutôt salée ne conviendra pas non plus aux gens qui doivent suivre un régime faible en sodium.

Pourquoi le régime de la soupe au chou est-il si populaire?

Le succès de ce régime ne montre aucun signe d’essoufflement depuis son lancement, dans les années 1980. Stephanie Carrell donne plusieurs raisons à sa popularité: «Tout le monde cherche une solution rapide. Il vous promet que vous allez perdre entre 4 et 5 kilos (10 livres) en une semaine, ce qui séduit beaucoup de gens. Les directives semblent faciles à suivre. Je pense que nombreux sont ceux qui pensent qu’ils vont perdre du poids et que ce poids ne reviendra jamais. C’est faux !» Voici 50 faits sur la perte de poids que vous devriez connaître, selon les médecins.

Que penser des régimes miracles?

Comme les vêtements à la mode, les régimes miracles n’ont pas une grande espérance de vie – ils ne se fondent généralement pas sur des données scientifiques et de bonnes habitudes alimentaires. Cela veut dire qu’à long terme, un régime comme celui de la soupe au chou ne vous fera aucun bien. «Les régimes à la mode vous demandent habituellement de réduire fortement la consommation de certains groupes alimentaires et/ou de vous livrer à de sérieuses restrictions caloriques, constate Stephanie Carrell. Ce régime limite l’apport calorique, ce qui peut causer de la faiblesse et de la fatigue.» En manque d’énergie et fatigué, voici de bons conseils.

Quel est le verdict?

Si vous aimez les soupes de légumes, il n’y a aucun mal à préparer et à déguster une grande quantité de cette recette de soupe au chou. Mais si vous cherchez à perdre du poids et à ne pas le reprendre, Stephanie Carrell a une meilleure idée: «Consultez un diététicien nutritionniste pour obtenir un régime adapté à vos besoins particuliers. Il ou elle saura vous apprendre de bonnes habitudes alimentaires et vous fournira les outils nécessaires à une perte de poids durable.»

