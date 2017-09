Parents : arrêtez d’expliquer et montrez!

PR Image Factory/Shutterstock

Comme beaucoup de parents, vous êtes probablement pressés et tiraillés entre toutes vos obligations. Vous voulez ce qui a de mieux pour votre enfant. C’est pourquoi vous passez de longues minutes à lui expliquer en détail différents concepts. Vos enfants sont, bien sûr, inscrits différents cours pour apprendre un sport, une nouvelle langue ou une discipline artistique. Ainsi, ils ne ratent aucune occasion d’apprendre. Mais voilà qu’émerge ce discours déculpabilisant de cette psychologue. Selon elle, les enfants ont davantage besoin de jouer, d’observer et d’explorer que de suivre une multitude de cours. Rien n’est plus précieux que l’expérience réelle, même pas les meilleures explications du monde!

Ce serait dans les petits détails de la vie quotidienne que les enfants apprennent. Ce ne serait pas dans des activités conscientes et organisées. Selon cet auteur, les parents d’aujourd’hui sont majoritairement des jeunes adultes qui ont une large expérience sur les bancs d’école et abordent la parentalité dans un esprit de performance et de productivité. Pleins de bonnes intentions, ils soumettent leurs petits à de multiples stimulations et passent de longues minutes à leur expliquer tout ce qu’ils doivent apprendre. Pourtant, ce ne serait pas la bonne manière. Cette psychologue spécialisée dans le développement du cerveau des enfants soutient que les enfants apprennent en observant les adultes qui évoluent autour d’eux. Dans Cerveau & Psycho, on rapporte que grâce à ce que Alison Gopnik appelle les facultés d’imitation intelligente, les enfants comprennent et décodent les intentions de l’adulte et même le fonctionnement des objets.

Deux livres de cette psychologue à lire pour aborder autrement la parentalité :

— Anti-manuel d’éducation : l’enfance révélée par les sciences, par Alison Gopnik, Éditions Le Pommier, 2017. ISBN : 9 782 746 507 777

— The Gardener and the Carpenter: What the New Science of Child Development Tells Us About the Relationship Between Parents and Children, Alison Gopnik, Picador, 2017. ISBN : 9 781 250 132 253

Source : Cerveau & Psycho

Vous aimerez aussi:

Préparer le souper : 10 secrets de parents qui travaillent

Siège d’auto pour enfant : 9 conseils d’achat pour les parents

Dépression infantile : 13 signes que tous les parents devraient connaître

Des bleuets pour des enfants plus souriants

8 trucs pour stimuler l’intelligence émotionnelle de vos enfants