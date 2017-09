Mariage au Québec : de moins en moins populaire

Shutterstock

Au Québec, en 2016, 22 000 mariages ont été célébrés soit 21 300 de conjoints de sexe opposé et 700 mariages de conjoints de même sexe. En déclin depuis de nombreuses années, la nuptialité ne semble plus faire partie des choix de vie privilégiés par les Québécois. Selon ces données, l’Institut de la statistique du Québec, si ces conditions de nuptialité demeuraient constantes, seulement 27 % des hommes et 29 % des femmes se marierait au moins une fois avant leur 50e anniversaire.

En comparaison, voici le nombre de mariages au Québec selon les années :

1970 : 49 607 mariages

1972 : 53 967 mariages *l’année où il y a eu le plus de mariages depuis 1900

1980 : 44 849 mariages

1990 : 32 059 mariages

2000 : 24 911 mariages

Ce que les dernières données compilées indiquent aussi, c’est que le nombre de mariages diminue, mais que l’âge des mariés augmente. L’âge moyen au premier mariage, en 2016, est de 33,4 ans pour les hommes et 31,9 ans pour les femmes. Une « hausse » d’environ 8 ans depuis le début des années 70.

Mariages différents

On ne se marie plus devant un ministre de culte, à l’église. On remarque une hausse de la popularité des mariages célébrés par une personne désignée (ami, membre de la famille, etc.) depuis l’autorisation de cette pratique en 2002. Plus du quart des couples de sexe opposé optent pour cette pratique (28 %) soit plus que ceux qui choisissent de se marier au palais de justice ou devant un notaire (15 % chacun).

Les mois préférés

Août est le mois le plus populaire pour se marier (4100 mariages en 2016). Les deux autres mois les plus souvent choisis : juillet (3800) et septembre (3300). Les moins les plus impopulaires sont janvier (600 mariages), mars (700) et février (750).

(Source consultée : Institut de la statistique du Québec)