À quoi ressemble le sourire parfait

Nous avons tous une idée de ce à quoi devrait ressembler un sourire parfait, que ce soit en exhibant une bouche aux dents nacrées ou en gardant les lèvres fermées et légèrement pincées vers le haut. Il existe de nombreuses raisons de sourire, mais de nouvelles recherches révèlent qu’il y a vraiment une bonne et une mauvaise façon, et que cela a tout à voir avec l’expression du visage.

Dans l’esprit de beaucoup de gens, un sourire parfait est grand et rayonnant, mettant nos dents en évidence. Mais si l’on en croit de récentes découvertes, moins on en fait, mieux c’est. Dans PLOS ONE, une revue en libre accès, Nathaniel Helwig et ses collègues de l’Université du Minnesota écrivent qu’un beau sourire authentique repose moins sur les dents que l’on exhibe que sur l’équilibre et la symétrie du visage.

Pour cette étude, les chercheurs ont passé en revue des modèles faciaux animés par ordinateur en 3D de plus de 800 participants. Ces modèles animés par ordinateur ont subi une série de transformations, les chercheurs changeant l’angle de la bouche, la quantité de dents montrées, l’étendue et la symétrie du sourire. On a ensuite demandé aux participants d’évaluer les sourires des modèles en fonction de leur efficacité, de leur authenticité, de leur niveau d’attrait et de l’émotion qu’ils véhiculent.

Comment obtenir le sourire idéal

Les résultats de l’étude révèlent que le sourire le plus réussi – à la fois agréable, authentique et efficace – présente un équilibre parfait des dents, de l’angle de bouche et de la longueur du sourire qui doit s’étirer jusqu’à ce qu’on appelle le « point de douceur ». Les sourires durant lesquels apparaissait une synchronisation rapide des côtés gauche et droit du visage étaient également très bien perçus.

Selon ce que les coauteurs de l’étude ont déclaré à Science Daily, le fait que les modèles ont été générés par ordinateur ne devrait pas en déprécier les résultats, car d’autres recherches ont démontré que l’étude des modèles électroniques du visage était d’un grand intérêt pour étudier les « changements d’expression qui affectent notre manière de percevoir un visage ». Ils pensent même que « l’utilisation de l’animation 3D peut aider à développer une compréhension spatio-temporelle plus complète de nos perceptions émotionnelles de l’expression faciale. Pour des personnes souffrant d’affections qui entravent l’expression du visage (un accident vasculaire cérébral, par exemple), avec toutes les conséquences psychologiques et sociales que cela implique, ces résultats pourraient également éclairer les pratiques médicales actuelles en matière de chirurgie faciale et de rééducation. »

Comme le note Science Daily, le sourire occupe une grande place dans nos stratégies de communication non verbale, d’où l’importance d’avoir un sourire qui séduit et qui paraît sincère.

