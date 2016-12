Mode: Les 7 sacs classiques (et sublimes!) qu’il nous faut en 2017

ADofo/Shutterstock

Le sac à main sympa: un classique essentiel pour le bureau

La structure et la fonctionnalité du sac à main doté de poignées sur le dessus en font un choix naturel pour le quotidien. Choisissez-le de couleur neutre (noir ou couleur peau sont toujours des valeurs sûres) et assez grand pour contenir l’essentiel. Pour avoir les mains libres, optez pour un modèle avec une bandoulière amovible. Investissez dans la qualité si votre budget le permet. Mais ne sacrifiez jamais la taille pour une marque plus prestigieuse ; n’oubliez pas que la fonction première de votre sac, c’est de contenir toutes vos affaires. C’est non négociable !