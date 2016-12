Comment paraître plus jeune: 10 conseils faciles (et efficaces)

Shutterstock

Comment paraître plus jeune: souriez de toutes vos dents!

On a fait examiner des milliers de photos à des jeunes, des personnes d’âge moyen et des personnes âgées en leur demandant de deviner l’âge des modèles en fonction de leur expression faciale. Les visages qui affichaient une expression neutre obtenaient l’évaluation la plus proche de la réalité tandis que les visages exprimant la peur étaient systématiquement vieillis. Seuls les visages joyeux étaient perçus plus jeunes qu’ils ne l’étaient.