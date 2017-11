Amour : Voici ce que la couleur de vos yeux révèle de votre pouvoir d’attraction

ISTOCK/LAFLOR

La couleur de vos yeux est peut-être bien plus qu’une simple pigmentation génétique. D’abord, elle pourrait révéler des indices pertinents sur votre santé et votre personnalité. Mais le plus extraordinaire, c’est qu’elle pourrait aussi déterminer qui vous attire le plus. On sait déjà que les partenaires amoureux partagent à l’occasion quelques traits physiques, ce à quoi la science ajoute que notre attirance pour certaines couleurs d’yeux pourrait avoir une explication tout à fait surprenante. Dans un article publié sur la base de données en ligne bioRxiv, Lisa DeBruine et ses collègues de l’université de Glasgow soutiennent en effet que les gens tendent à tomber de préférence amoureux de gens qui ont les yeux de la même couleur que ceux de leurs parents. Bizarre, non ?

Pour vérifier comment la couleur des yeux d’une personne peut déterminer son pouvoir d’attraction, l’équipe de recherche a recruté 300 hommes et femmes hétérosexuels et homosexuels. La couleur des yeux de chaque participant, ainsi que celle de son ou sa partenaire et de ses parents, a été notée. Les chercheurs ont ensuite classé les réponses en deux catégories: les yeux clairs – noisette, vert, bleu vert, bleu et gris – et les yeux foncés – noirs, brun foncé et brun clair.

Dans l’ensemble, les femmes hétérosexuelles et les hommes gais étaient deux fois plus susceptibles d’avoir un amant dont la couleur des yeux était semblable à celle de leur père. Les hommes hétérosexuels et les femmes homosexuelles, d’autre part, étaient deux fois et demie plus susceptibles d’avoir une amoureuse dont la couleur des yeux correspondait à celle de leur mère.

Lisa DeBruine et ses collègues croient que les enfants pourraient en quelque sorte «déteindre» sur le parent dont ils sont attirés par le sexe – ou déterminer leurs propres préférences sexuelles en fonction du sexe de ce parent. Espérons simplement que votre parent n’a pas la couleur d’yeux la plus rare au monde sinon, vos options risquent d’être quelque peu limitées.

Comme cet article n’a pas encore été soumis à l’examen des pairs de la communauté scientifique, il faut encore faire beaucoup de recherches pour déterminer si la couleur des yeux des parents peut vraiment influencer nos préférences en termes de partenaires.

Source : The Economist

