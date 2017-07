RIDO/SHUTTERSTOCK

L’acné et l’importance de prendre soin de sa peau

Savez-vous quel est le plus grand organe de votre corps ? Eh oui, c’est votre peau, et il vous faut la protéger contre les aléas de l’existence… et surtout contre le soleil. Avec le cancer de la peau en pleine recrudescence, Santé Canada et de nombreux experts mettent de l’avant la nécessité de couvrir de lotion solaire toutes les zones de la peau exposées au soleil, à commencer par le visage. Vous hésitez parce que vous faites de l’acné ? Si c’est le cas, nous avons une bonne nouvelle : il est possible de protéger votre peau tout en évitant les éruptions de boutons.

En règle générale, votre peau n’est pas sensible aux ingrédients actifs que contiennent les lotions solaires, selon Whitney Bowe, dermatologue à New York. « La plupart des gens pensent qu’ils font des éruptions par la faute des ingrédients actifs, mais en réalité, ils en sont rarement la cause, dit-elle. Quand les gens font des éruptions, c’est plutôt à cause des émollients et autres agents de conservation que contient la lotion solaire. »

Choisir les bons ingrédients

Les ingrédients à éviter pour les personnes sujettes à l’acné sont les benzophénones (tels que l’oxybenzone), les cinnamates, l’octocrylène, certains agents de conservation tels que le quaternium 15 et le parfum Balsam du Pérou.

Tous ces produits se regroupent sous la dénomination de filtres UV chimiques – ils sont absorbés par la peau où ils se lient à la lumière UV afin d’empêcher celle-ci de causer des brûlures. Or plusieurs études ont établi que certains filtres UV chimiques tels que l’oxybenzone pouvaient causer des allergies cutanées.

Il existe d’autres écrans solaires faits à partir de minéraux tels que l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane et qui bloquent aussi les rayons du soleil. Plutôt que de pénétrer dans la peau pour bloquer les rayons UV, ces ingrédients les repoussent par réflexion, de la même manière qu’une peinture blanche réfléchit la lumière. Ils sont beaucoup moins susceptibles de causer une réaction cutanée, mais sont aussi plus épais et difficiles à étaler.

Garde aux produits périmés

Vous pouvez également être la proie d’une éruption si vous utilisez un produit périmé, note la Dre Bowe. « Parfois, la lotion est trop vieille ou bien les ingrédients se sont détériorés, ajoute la dermatologue. Ou encore, on l’a laissée traîner dans la voiture ou sur la serviette de plage en plein soleil. » La chaleur et le soleil peuvent altérer les composés chimiques de la lotion, ce qui peut les rendre inefficaces et potentiellement irritants pour la peau. Elle suggère de garder votre lotion solaire à l’abri du soleil (donc pas dans votre voiture surchauffée) et d’en acheter une nouvelle bouteille tous les ans.

Votre meilleur choix ? La Dre Bowe recommande de chercher des produits « non comédogènes », « peau nette » ou « conçus pour lutter contre l’acné » afin de vous assurer que la formulation laissera vos pores libres de toute obstruction.

