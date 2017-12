Voici le moment idéal pour quitter une soirée, selon un expert en étiquette

Shutterstock / Monkey Business Images

Lors d’une soirée, on peut constater deux types d’invités: ceux qui comptent les minutes avant de pouvoir rentrer à la maison et enfiler leur pyjama, et ceux qui restent jusqu’au petit matin pour boire la dernière goutte d’alcool. La plupart du temps, vous êtes l’un ou l’autre, il n’existe pas d’entre-deux.

Peu importe dans quel groupe vous vous situez, il y a des chances que vous vous soyez déjà demandé quel était le meilleur moment pour partir. Trouver le moment idéal (et naturel) pour quitter une soirée est un art en soi. Non seulement vous voulez éviter d’être impoli, mais vous ne voulez pas non plus faire durer le tout au-delà des limites. Heureusement, l’expert en étiquette, Thomas Blaikie, peut vous aider sur cette délicate question.

Selon Blaikie, un soir de semaine, il est préférable de quitter à 22h30. Et le weekend? Préparez-vous à faire vos salutations à 23h15.

Cependant, si vous souhaitez être invité à nouveau, ce n’est pas la seule règle d’étiquette que vous devez suivre. Blaikie recommande de décliner toutes invitations à prendre un verre après le repas, spécialement s’il contient de l’alcool.

Discuter avec un verre à la main peut facilement vous faire perdre la notion du temps. Ne vous inquiétez pas de heurter les sentiments de vos hôtes si vous devez décliner leur offre. Généralement, ils sont de toute façon exténués, explique l’expert.

Bien entendu, tout dépend à quel point vous connaissez vos hôtes. De bons amis pourraient s’offusquer si vous refusez une bière. Ils pourraient aussi être reconnaissants si vous restez plus tard, pour aider à nettoyer une fois la soirée terminée. Dans ce cas, préparez-vous à faire le ménage !

Vous aimerez aussi:

Les 13 erreurs à ne jamais commettre au restaurant

10 trucs à préparer tout de suite en prévision des Fêtes

Savoir-vivre : 10 règles que suivent les invités bien élevés

14 règles d’étiquette que la famille royale doit respecter absolument

Toilettes publiques: les pires mythes et vérités

Tiré de RD.com: This Is the Only Polite Time to Leave a Party, According to an Etiquette Expert