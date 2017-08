Ne prenez pas de décision à 14h

Shutterstock

La baisse d’énergie en après-midi s’expliquerait en grande partie par le fait que votre corps est régi par votre rythme circadien, votre horloge interne qui régule l’afflux d’hormones dans votre système (et donc aussi votre cerveau!). Mais une étude récemment publiée dans The Journal of Neuroscience par des chercheurs de la Swinburne University of Technology, en Australie, démontre que votre cerveau subit aussi les contrecoups de cette baisse d’énergie. Le système de récompense de votre cerveau – qui est au centre de vos activités mentales et qui oriente tous vos comportements et vos actions — semble être aussi modulé par votre rythme circadien. À certains moments de la journée, votre cerveau est en mode « attente » de récompenses pour mieux fonctionner. Dans l’étude australienne, les chercheurs ont observé l’activation d’une zone du cerveau liée au système de récompense à trois moments différents de la journée : 10 h, 14 h et 17 h. Les niveaux les plus bas auraient été notés à 14 h.

Rien de compliqué à votre agenda autour de 14 h

C’est ce qui expliquerait qu’en après-midi vous avez plus de difficulté à réfléchir efficacement et d’avoir un jugement aiguisé. Potentiellement, vous êtes aussi plus à risques de faire des erreurs (ou de moins bien les éviter!). Il serait donc conseillé de ne pas prendre des décisions à ces heures critiques question de ne pas le regretter ensuite. Mais ce n’est pas une cause perdue. De simples modifications pour mieux réorganiser votre travail selon votre rythme circadien et les fluctuations de votre énergie physique et mentale. Vous devriez débuter votre journée avec les tâches qui exigent le plus de concentration et d’application et garder les tâches plus faciles, ou à moins haute demande de concentration, pour l’après-midi.

En connaissant ces nouvelles données scientifiques, vous pourrez mieux planifier vos journées et ainsi vous sentir aussi productifs. La science à la rescousse de votre agenda!

Source : CNN

