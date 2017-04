Alexandre Taillefer, un dragon de coeur

Martin Flamand

Aujourd’hui associé principal de XPND Capital, un fonds d’investissement dans les secteurs de la technologie, du divertissement, des médias et du transport durable, Alexandre Taillefer maintient la cadence. On ne compte plus les entreprises qu’il a fondées et vendues à partir des années 1990, après des études en administration à l’UQAM et en informatique à l’Université de Montréal… où peu de gens se souviennent de son passage. Déçu de ne rien apprendre, il jette l’éponge après trois semaines.

L’anecdote en dit long sur sa vivacité d’esprit, ses ambitions, et son impatience ! Alexandre Taillefer a choisi de nous rencontrer dans le confort feutré du restaurant de l’hôtel Ritz-Carlton, à Montréal, un lieu tout à fait approprié à cette métaphore culinaire qu’il affectionne, celle du fond de veau. La préparation de cette sauce teste sa patience. Il adore cuisiner, mais l’idée de n’avoir l’œil que sur un fond de veau à la fois et de le remuer à l’occasion pendant deux heures met ses nerfs à dure épreuve. Il montre en affaires le même bouillonnement : entre projets, entreprises et engagements citoyens, il a toujours une vingtaine de sauces sur le feu !

Derrière cette agitation, quelques secrets dignes d’un grand chef, dont celui « de s’entourer de gens plus intelligents que soi », ou cet adage qu’il répète tel un mantra : « Quand on ne sait pas où on va, tous les chemins sont bons. » Et l’homme d’affaires aime s’engager dans plusieurs sentiers : président du conseil d’administration du Musée d’art contemporain de Montréal ; fondateur de Téo Taxi, une flotte composée de voitures électriques ; artisan de la renaissance des magazines « Voir » et « L’actualité », etc.