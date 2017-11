Un barbecue pour Noël !

Les amateurs de grillades vous le confirmeront, la cuisson au barbecue convient à toutes les saisons! C’est dans cet esprit et à l’approche de la période des fêtes que Weber a élaboré une courte liste des cinq meilleures idées de cadeaux pour les pros du gril de votre entourage. Le barbecue iconique rouge aura une place de choix sous l’arbre de Noël!

En tête de liste!

Les collectionneurs adorent les pièces de série limitée, et votre amateur de barbecue préféré craquera sans doute pour ce barbecue au charbon de bois Weber Original Kettle Premium de série limitée, avec sa magnifique cuve rouge qui a vu le jour en 1961. Arborant une plaque commémorative de série limitée sur le couvercle, ce barbecue offre une surface de cuisson de 363 po3, un cendrier grand format amovible et plus encore. Cette année pour les fêtes, allumez les briquettes et partagez la joie du barbecue! Disponible jusqu’à épuisement des stocks. PSDF :299,00 $

Jamais l’un sans l’autre!

Les briquettes Weber sont les partenaires parfaites de votre nouveau barbecue au charbon de bois, car elles sont faites de bois naturel, durent plus longtemps et assurent une chaleur uniforme, en plus d’être vendues dans un sac refermable à l’épreuve des intempéries. PSDF : 29,99 $ (sac de 20 lb/9,07 kg).

Simple et rapide

La cheminée d’allumage RapidFire est l’accessoire indispensable de tout barbecue au charbon. Elle facilite et accélère l’allumage des briquettes, sans vous compliquer la vie. Offerte en deux versions, compacte (PDSF 19,99 $) et d’origine (PDSF : 25,99)

Allumez ça!

Obtenez des briquettes bien chaudes en un rien de temps et sans liquide d’allumage. Les cubes d’allumage Weber sont non toxiques et s’allument facilement, même lorsqu’ils sont mouillés. Il suffit de placer quelques cubes allumés sous la cheminée d’allumage remplie de briquettes et le tour est joué! Vous n’utiliserez plus jamais de liquide d’allumage toxique! PDSF : 6,99 $ le paquet de 24 cubes

Éliminez tous les doutes de la cuisson

Le thermomètre numérique Weber iGrill est le cadeau parfait pour les amateurs de grillades friands de gadgets. Ne perdez plus votre temps à surveiller les aliments sur le gril et joignez-vous à vos invités en utilisant le nouveau thermomètre numérique Bluetooth iGrill de Weber. Cet instrument de pointe surveille la température interne des aliments du début à la fin, et envoie l’information à votre appareil iOS ou Android à une distance maximale de 150 pieds (40 m). Vous saurez alors quand vos aliments auront atteint la température voulue. Vous n’aurez qu’à télécharger l’application iGrill gratuite pour découvrir le plaisir des grillades numérisées. Offert en trois modèles au PDSF variant de 79,99 $ à 139,99 $.

Pour en apprendre davantage sur les produits Weber, visitez weber.com

Vous aimerez aussi:

5 trucs pour réussir un BBQ santé

Barbecue: 30 accessoires à se procurer absolument

Tout ce que vous devez savoir sur le barbecue